Passé en Q3, Gasly devra "se battre" en course

Au volant d'une AlphaTauri pour laquelle la Q3 est théoriquement difficile à atteindre, Pierre Gasly s'est illustré lors des qualifications du Grand Prix de Styrie de Formule 1. Sous les trombes d'eau qui s'abattaient sur le Red Bull Ring, Gasly a conclu la Q1 au dixième rang, à quatre dixièmes de son coéquipier Daniil Kvyat, avant de signer une belle cinquième place en Q2, une seconde devant son partenaire. Le Français s'est ensuite maintenu aux alentours du top 5 pendant la première moitié de la Q3 avant de glisser à la huitième place en fin de séance ; sept dixièmes le séparent de la deuxième place occupée par Max Verstappen.

Lire aussi : Qualifs - Un Hamilton magistral danse sous la pluie

"Franchement ça a été très, très chaud, mais vraiment plaisant", commente Gasly au micro de Canal+. "C’est vrai que ce sont des conditions que j’aime bien. On savait que ça allait être compliqué. On arrive à faire notre première Q3 de l’année donc c’est positif. Vraiment très content. Je pense que dans l’ensemble, on peut être satisfaits de cette qualif."

Reste à concrétiser lors d'une course qui sera disputée dans des conditions diamétralement opposées, puisque le soleil est annoncé. Bénéficiant de la pénalité infligée à Lando Norris pour dépassement sous drapeau jaune, Gasly partira septième, juste derrière la Red Bull d'Alexander Albon et devant la Renault de Daniel Ricciardo ; il devra notamment se méfier des Ferrari et des Racing Point, qui sont plus loin sur la grille de départ.

"On sait qu’on a des voitures autour de nous qui sont plus rapides que nous dans les conditions un peu plus normales. Il va falloir se battre, essayer de faire au mieux. La semaine dernière on partait 12e, cette semaine on part septième. Il y a donc du positif et il va falloir essayer de capitaliser sur ces conditions", conclut le Normand, qui a fini septième de la course précédente en Autriche, marquée par de nombreux abandons.