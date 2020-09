Gasly chez Red Bull ? "Je pense être prêt mais ne veux pas y penser"

Profitant d'une intervention de la voiture de sécurité associée à une fermeture de la voie des stands, Pierre Gasly s'est propulsé à l'avant du peloton sur le circuit de Monza et a mené le reste de la course à la perfection, résistant de justesse au retour de la McLaren de Carlos Sainz après ne lui avoir longtemps concédé qu'un ou deux dixièmes au tour en moyenne. Il a ainsi remporté sa première victoire en Formule 1.

Le contraste est immense entre le Gasly d'AlphaTauri et celui aperçu chez Red Bull en 2019. Après tout, il a marqué plus de points sur les huit premiers Grands Prix de la saison que l'an dernier (43 à 37) et n'est qu'à cinq longueurs d'Alexander Albon au classement des pilotes. Ainsi, la question d'un retour à Milton Keynes se pose encore.

"Je pense être prêt, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas à moi de prendre cette décision", répond Gasly. "Depuis que je suis retourné chez Toro Rosso, je me suis seulement concentré sur moi-même et, j'ai montré ce dont j'étais capable avec les bons outils à ma disposition. Nous sommes très compétitifs la plupart du temps, nous avons fait des qualifications et des courses très solides."

"On verra ce qui se passera. Beaucoup de bons pilotes sont passés chez Toro Rosso, je suis ravi d'être l'un des deux qui sont parvenus à obtenir une victoire avec cette équipe. Bien sûr, j'imagine que de bons résultats devraient être récompensés, mais je ne veux pas penser à ça pour l'instant. Je veux profiter de ce moment car c'est ma première victoire en F1, j'aurai le temps de réfléchir à ça plus tard."

Le tricolore ne cache pas avoir souffert de son éviction l'été dernier, lorsqu'il avait été renvoyé chez Toro Rosso en raison d'une première moitié de saison aux résultats médiocres. Il a néanmoins trouvé à Faenza un environnement qui lui est très favorable.

"C'était clairement un moment difficile", reconnaît-il. "Avec ce qui s'est passé, j'étais profondément blessé, je ne trouvais pas ça juste envers moi et je voulais faire passer ce message. Mais je sais que je suis rapide, je sais ce dont je suis capable, je me bats pour les victoires, les poles et les championnats depuis le début de ma carrière, et c'est ce que je veux en F1."

"J'ai vraiment travaillé très dur avec l'équipe et je savais qu'avec elle, j'avais toutes les cartes en main pour montrer mon potentiel. J'ai juste essayé de me concentrer sur mes propres performances, sans vraiment regarder les autres. J'ai pris les courses une par une, j'ai regardé ce que je pouvais améliorer de mon côté, ce que je pouvais améliorer avec l'équipe, avec mes ingénieurs, juste pour tirer davantage de moi-même et de ce package."

"Je ne pourrais être plus satisfait de l'équipe que j'ai. Ils font un travail d'exception, ils me donnent tout ce dont j'ai besoin pour être compétitif chaque week-end. Parfois nous sommes suffisamment rapides pour le top 8, parfois pour le top 10, parfois pour le top 12, mais en fin de compte, ils consacrent tout cette énergie à mes performances, ce pour quoi je suis vraiment reconnaissant, car grâce à ça, nous avons remporté ma première victoire en Formule 1."

Une première victoire inattendue pour un pilote qui n'a que 24 ans. "En fin de compte, ce n'est que ma troisième saison en F1 ; même si j'ai traversé beaucoup de choses depuis deux ans, je me sens encore assez nouveau dans ce monde, je progresse année après année, je m'améliore en permanence", souligne Gasly. "Je ne me serais jamais attendu à ça il y a un an, quand je suis revenu chez Toro Rosso. Le podium était déjà inattendu. Je n'étais pas prêt pour cette victoire non plus, même si on essaie toujours d'imaginer toujours le meilleur scénario possible."

Le pilote AlphaTauri a par ailleurs eu droit aux louanges de son directeur Franz Tost, étant devenu le deuxième pilote de l'écurie à lui offrir la victoire, après Sebastian Vettel sur ce même circuit de Monza en 2008 : "Ce n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire de Toro Rosso ! Franz m'a dit : 'On l'a fait sous la pluie, je suis vraiment fier de toi car tu l'as fait sur le sec'. C'était très difficile, mais je suis juste content d'avoir pu montrer ma rapidité et d'être récompensé de tout le travail que nous avons fait avec AlphaTauri et aussi avec Honda."

Enfin, Gasly est revenu sur ce moment d'émotion où il est resté assis sur le podium, seul, après la cérémonie de remise des trophées et du champagne. "Je ne voulais pas partir, car ce genre de moment… On ne sait jamais combien de fois on va pouvoir en profiter. J'aurais aimé que nous ayons tous les tifosi dans les tribunes, car c'est probablement l'une des meilleures courses pour être sur le podium."

"En 2020, c'est forcément un peu différent, mais je voulais quand même m'asseoir et prendre un moment pour moi. J'avais beaucoup de choses à l'esprit : ma famille, mes amis, mes frères, tous les gens qui m'ont soutenu tout du long. J'essayais juste d'imaginer tous ces gens en bas du podium, tous les tifosi qui devraient être là. C'était un moment très spécial", conclut le Normand.

