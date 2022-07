Gasly : "Clairement de retour dans la bagarre pour les points"

Pierre Gasly a retrouvé le sourire et, même si le soutien dont il bénéficie au Castellet pour le Grand Prix de France le touche, la raison est ailleurs. Après des semaines difficiles et une longue attente pour voir l'AlphaTauri AT03 enfin évoluer de nouveau, le pilote tricolore a testé toute la journée les nouvelles pièces installées sur sa monture. Pour l'heure, le verdict est sans appel : la progression est au rendez-vous.

"Le plus important pour moi, c'était que l'on soit performant, que l'on puisse montrer quelque chose de bien sur la piste", insiste-t-il. "Aujourd'hui ça a été le cas. C'est le plus important et j'espère qu'on va pouvoir continuer et faire de belles performances demain et dimanche."

Bien qu'à prendre avec la précaution d'usage, les chronos des deux premières séances d'essais libres en attestent. Cinquième ce matin et surtout septième lors des EL2 réputés plus représentatifs, Pierre Gasly a ressenti un potentiel plus important au volant et acquis une conviction, celle de se battre pour le top 10 en qualifications comme en course sur le circuit Paul Ricard.

"C'était vraiment une bonne journée", répète le Français. "C'était important de tester ces nouvelles améliorations sur la voiture, les nouvelles pièces que l'on a apportées. Je pense que ça a clairement été positif. On fait le cinquième temps ce matin, septième temps cet après-midi : je sens plus de potentiel de la voiture. Il y a encore des choses sur lesquelles il va falloir travailler. C'était vraiment un bon vendredi et on va se concentrer sur demain pour aller en Q3."

"C'est une amélioration, c'est quelque chose que l'on sent en termes d'équilibre, en termes de comportement de la voiture, dans la manière dont la voiture réagit. Clairement ce matin, dès les EL1 j'ai senti que c'était quand même mieux que sur les dernières courses. Après, ce n'est pas non plus comme si on allait passer du fond de grille à la bagarre pour un podium, mais clairement je pense qu'on est de retour dans la bagarre pour les points et pour la Q3. Ça fait plaisir. Maintenant il va falloir bien travailler ce soir, essayer de bien comprendre comment on peut extraire le max de ces nouvelles pièces. Mais je dirais que c'était un vendredi vraiment positif."

Propos recueillis par Luke Smith