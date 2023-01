Pietro Fittipaldi restera le réserviste de Haas en 2023

Haas a annoncé que Pietro Fittipaldi, petit-fils du double Champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi, continuerait d'assurer les rôles de pilote de réserve et de pilote d'essai pour la saison 2023 de Formule 1.

Membre de l'écurie depuis 2019, Fittipaldi devrait continuer à prendre part à des séances d'Essais Libres 1 en 2023, dans le cadre de la réglementation sur le temps de roulage des rookies en catégorie reine, et mènera en parallèle une campagne en Championnat du monde d'Endurance en LMP2 avec l'équipe Jota.

"Je suis très heureux de continuer avec Haas, une équipe que je considère comme une famille", a commenté Pietro Fittipaldi. "Ce sera ma cinquième saison en Formule 1 en tant que pilote de réserve et d'essai officiel pour Haas et je suis très enthousiaste à l'idée d'aborder 2023 en sortant d'une saison très compétitive. L'année dernière, j'ai participé à deux séances d'essais libres et fait des essais au début de l'année et en fin de saison, donc nous avons déjà pu essayer certaines choses pour la nouvelle saison. Je suis impatient de voir la nouvelle voiture et les nouveaux développements et j'espère que nous serons en mesure de progresser encore plus avec la VF-23."

Pietro Fittipaldi au volant de la Haas VF-22 lors des EL1 du GP de Mexico 2022.

Fittipaldi compte deux départs en Grand Prix, après avoir remplacé Romain Grosjean au pied levé fin 2020. Le Brésilien a également pris la place de Nikita Mazepin moins de deux ans plus tard, lorsque le Russe a été renvoyé au cours des essais de pré-saison. La réactivité dont a fait preuve Fittipaldi à ces deux occasions est appréciée par Günther Steiner, le directeur d'équipe étant également satisfait de sa facilité à trouver ses marques au volant de la nouvelle génération de F1.

Steiner a ajouté : "J'ai déjà dit que la continuité et la cohérence étaient la clé du succès en Formule 1 et le fait que Pietro reste dans l'équipe pour 2023 me fait croire que nous avons des bases solides. En Formule 1, vous devez être capable de réagir à n'importe quel scénario en très peu de temps. Pietro a fait ses preuves et il est prêt à intervenir à tout moment pour prendre le volant, comme il l'a fait deux fois en 2020."

"La saison dernière, il a participé aux essais de pré-saison, à deux séances d'essais libres et aux essais d'après-saison dans la VF-22 et, étonnamment, contrairement à de nombreux pilotes sur la grille, il a déclaré que cette voiture convenait à son style agressif, ce qui est formidable à entendre lorsque le temps de piste est très limité. Il est un atout pour notre équipe et je suis impatient de le voir poursuivre avec nous cette saison."

À noter que le frère de Pietro Fittipaldi, Enzo, a récemment rejoint le programme des jeunes pilotes de Red Bull. Il disputera la saison 2023 de Formule 2 au sein de l'équipe Carlin.