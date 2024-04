Les pilotes Alpine se montrent prudents pour la course

Pierre Gasly à de quoi être heureux après la séance de qualifications du Grand Prix de Chine. En effet, le Français est passé pour la première fois en Q2 cette saison et réalise donc son meilleur résultat dans l'exercice en 2024. Dimanche, il s'élancera de la 15e place sur la grille de départ.

En Q1, le pilote Alpine a même intégré le Top 10 et a devancé Esteban Ocon de moins d'un dixième, Lance Stroll s'étant intercalé entre les deux coéquipiers. La Q2 a été un peu plus compliquée avec une 15e et dernière place à sept dixièmes des dix premières monoplaces. Mais malgré cela, le Normand reste satisfait de sa prestation et de celle de son équipe.

"C'était vraiment bien, surtout en Q1", s'est réjouit Gasly. "Je prends la dixième place et je suis devant Esteban. Même en Q2, c'était un très bon tour. Honnêtement, je suis satisfait de ce que nous avons fait, nous avons été un peu plus agressifs. Avec les réglages que nous avons fait, j'ai eu plus de mal dans le virage 8, où je perdais la voiture à chaque fois que je prenais ce virage. Ça valait vraiment la peine d'être agressif parce que nous n'avions rien à perdre. Mais à part ça, c'était un très bon tour."

Plus tôt dans la nuit, Pierre Gasly terminait 15e d'une course sprint dans laquelle il s'était élancé de la 16e place. Doublé par son coéquipier dès les premiers virages, il ne l'a pas lâché de la course avant que ce dernier prenne le meilleur sur Lance Stroll dans les derniers virages. Cependant, ce que le Français retient de cette course sprint, c'est l'écart qui le séparait de la dixième place, détenue par Kevin Magnussen.

"Ce matin, je n'ai pas eu l'impression que les autres étaient si loin devant nous. Je crois que Magnussen était en P10, avec trois secondes d'avance, c'était une bonne surprise. Évidemment, vous savez, je suis très optimiste. Ce n'est pas gagné d'avance, mais nous verrons ce qui se passera, et j'espère que nous pourrons nous rapprocher des points."

Sur l'ensemble du week-end, Pierre Gasly est resté très proche des performances d'Esteban Ocon alors qu'il n'était pas équipé de la dernière évolution de l'A524. Il devra attendre le Grand Prix de Miami, dans deux semaines, pour voir ces nouvelles pièces sur sa monoplace.

"C'est un gain de poids et une amélioration de l'aérodynamique que nous voyons dans les données. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est que cela fonctionne. Les données montrent qu'Esteban fait ce qu'il est censé faire. C'est donc un point positif."

"Évidemment, nous devons continuer à travailler et à trouver d'autres solutions, parce que ce n'est pas comme si cela changeait massivement notre situation, mais cela nous rapproche définitivement du niveau où nous voulons être. De mon côté, il a été très clair que l'objectif du week-end était d'essayer de maximiser ce que nous avions. C'est ce que nous avons fait en arrivant en Q2."

Ocon également sur la réserve pour la course

Esteban Ocon Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Premier des deux pilotes Alpine à la 13e position sur la grille, Esteban Ocon est entré une nouvelle fois en Q2 cette saison et comme son coéquipier, il réalise sa meilleure performance en qualifications cette année. Dans la continuité des propos de Pierre Gasly, le Français s'est montré satisfait de sa performance, le rapprochant des points mais il se veut quand même prudent, en faisant référence aux difficultés rencontrées lors du Grand Prix du Japon il y a deux semaines.

"C'est une journée satisfaisante", a souligné Ocon sur Canal+. "C'est ma meilleure position de départ cette année. Ce sont de petites améliorations mais ça reste des améliorations qui ne sont pas négligeables. Il faut que l'on voit une petite satisfaction là dedans, que l'on travaille et que ça paye."

"On a réussi à passer la Q1 assez facilement et à être bien en Q2. Il y a toujours un bon écart, trois dixièmes pour aller chercher la douzième place. C'est beaucoup et c'est quelque chose qui n'était pas atteignable aujourd'hui. On a bien maximisé le potentiel et on peut être content par rapport à ce qu'il s'est passé hier, où l'on avait pas tout mis dans l'ordre."

"On est pas loin des points. On verra mais il ne faut pas que l'on s'enflamme. On part bien mais on a déjà fait marche arrière comme au Japon. Faisons la course, voyons où l'on sera à la fin."