Certains pilotes apprécient les bosses d'Austin

Au terme des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix des États-Unis, il y avait finalement deux philosophies bien distinctes chez les pilotes. Après avoir découvert une piste plus bosselée que jamais, au point de provoquer une défaillance mécanique sur la Ferrari de Charles Leclerc ou de générer des erreurs chez d'autres, des voix se sont élevées pour critiquer la mise en danger de leur intégrité.

C'est notamment ce qu'a fait Sergio Pérez en évoquant une situation "totalement inacceptable", tandis que Max Verstappen a décrit des "endroits étranges" et des bosses tellement marquées que certaines ressemblaient "presque à des rampes". Lewis Hamilton, pour sa part, a passé une bonne partie de la pause entre les EL1 et les EL2 couché, pour se remettre de sérieux maux de tête déclenchés par les bosses, avant d'assurer se sentir mieux à l'issue de la deuxième séance.

Cependant, d'autres pilotes ont apprécié cette expérience à part et s'en sont fait l'écho. "En fait, je préfère ça que quelque chose de parfait", a par exemple confié Daniel Ricciardo. "Certains virages sont inconfortables, mais cela ajoute un peu de caractère au circuit, et ça vous maintient en alerte. C'est sûrement difficile, mais c'est un défi à relever. Ça ne ressemble à aucun autre circuit."

"Désormais, lorsque l'on vient à Austin, on sait que nous sommes préparés à ça et que ça ne va pas être simple. Certains circuits modernes sont trop parfaits. Alors j'aime celui-ci. Ça va, et je ne crois pas qu'il y ait des endroits si mauvais et dans lesquels nous ne pouvons pas rouler. Les voitures restent en un seul morceau, elles ne perdent pas de pièces, donc je pense que c'est correct."

Si Verstappen et Pérez ont par exemple évoqué le risque de se blesser au niveau du dos, Nico Hülkenberg ne partage pas cet avis. "Ce n'est pas douloureux mais dynamique", nuance le pilote allemand. "On bouge énormément dans le baquet. Mais j'aime plutôt ça, ça donne un caractère supplémentaire et un goût différent au tracé. Nous avons beaucoup de circuits très lisses, et quelques-uns bosselés. C'est différent, ce ne sont pas des bosses habituelles. Le sol bouge, ça fait comme une vague. C'est particulier."

Parti à la faute en EL2 après avoir étrangement perdu le contrôle de sa Haas, Romain Grosjean apprécie également le défi proposé par le Circuit des Amériques ce week-end, tout en admettant que le dos des pilotes souffre inévitablement. "Pour le reste, je trouve que ça donne du caractère au circuit, et c'est plutôt cool", assure-t-il.