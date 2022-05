Les pilotes Aston Martin ont du mal à analyser leur voiture

Aston Martin vit un début de saison compliqué, auquel l'écurie n'était pas préparée. Absent des deux premiers week-ends de course à cause de tests positifs au COVID, Sebastian Vettel a été victime de deux accidents lors du Grand Prix d'Australie (le premier durant la troisième séance d'essais libres, le deuxième en course). Son coéquipier, Lance Stroll, a également provoqué un crash important en changeant sa trajectoire dans un tour lent durant la Q1. Le Canadien détruisait sa suspension, en plus de la Williams de son compatriote Nicholas Latifi.

Mais deux semaines plus tard, à Imola, l'équipe de Silverstone a montré un tout autre visage et est parvenue à placer ses deux monoplaces dans les points (une première en 2022). Un résultat positif qui a permis de légèrement améliorer le retour des pilotes. Cependant, le problème de feedback est loin d'être résolu chez Aston Martin, comme l'explique le team principal Mike Krack.

"Nous avons trois points principaux sur lesquels nous travaillons", déclare le patron de l'écurie. "Le premier est l'aérodynamisme, qui est le plus important. Le deuxième est le poids de la voiture, très important aussi. Et le troisième est de savoir comment nous pouvons fournir un meilleur retour d'information à nos pilotes. Cela concerne la suspension, la direction, ce genre de choses, l'ensemble de la configuration de la voiture. Nous devons essayer de donner aux pilotes de meilleures sensations de la voiture, afin qu'ils puissent en apprendre davantage."

"C'est aussi pour cela que je pense que nous avons eu tant d'incidents sur différents circuits, comme par exemple à Melbourne", poursuit le Luxembourgeois. "Quand nous disons que nos pilotes sont beaucoup sortis de piste, ce n'est pas normal. Je veux dire, des pilotes de cette qualité ne sortent pas aussi souvent. Je pense donc que nous avons déjà fait un petit pas [à Imola] grâce à quelques évolutions mineures, et nous sommes impatients d'en apporter d'autres."

Déjà interrogé après le week-end chaotique en Australie, Krack avait affirmé que les différents accidents venaient de la voiture, et n'étaient pas dû à un manque de roulage de la part de Vettel. Après le Grand Prix d'Émilie-Romagne, il a confirmé sa vision des choses. "Je pense qu'un pilote comme Sebastian ne devrait pas courir pour la 18e ou la 16e place. Je pense qu'après ce week-end, il a peut-être un peu plus de passion et de plaisir au volant. Mais c'est aussi à nous de lui donner une bonne voiture pour qu'il puisse faire ce dont il est capable."

De son côté, Vettel reconnaît qu'il y a eu une amélioration à Imola, mais souligne que des progrès supplémentaires sont nécessaires. "Nous n'avons rien apporté en termes de performance", explique le pilote. "Nous avons souffert d'un problème de sensations au niveau du volant, et nous avons pu légèrement l'améliorer pour cette course. Je pense que si vous regardez les caméras embarquées, notre voiture est très difficile à piloter et même dans les lignes droites, nous devons être concentrés. C'est comme ça, mais c'est donc très savoureux d'obtenir ce résultat."