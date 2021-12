Les pilotes poussent au changement à Djeddah, Masi moins inquiet

Tout au long du week-end du Grand Prix d'Arabie saoudite, les pilotes ont pointé du doigt le manque de visibilité créé par les courbures des multiples lignes droites du circuit urbain de Djeddah et du danger que cela provoquait lorsqu'un pilote dans un tour rapide venait à la rencontre d'un ou de plusieurs hommes au ralenti. Ainsi, George Russell, à la tête de l'association des pilotes (GPDA) n'a pas été tendre envers "ces petits virages […] complètement inutiles", et ses camarades de jeu l'ont rejoint sur ce point.

"Je ne sais pas quelles sont les limitations en matière de construction, j'imagine qu'il doit y avoir une raison derrière ces lignes droites qui se tortillent de la sorte", a indiqué Esteban Ocon. "Pour nous, ça passe à fond et ça ne fait aucune différence. Ça rend [les virages] aveugles et nous ne pouvons pas voir si une voiture devant nous a un problème. Donc, ça peut provoquer un énorme accident."

Le Français a cependant été conquis par le premier secteur, lui aussi tortueux mais demandant aux pilotes de lever le pied. Concernant les deux autres portions, le Français a commenté : "Toutes ces lignes droites qui ne sont pas droites après [le premier secteur], je pense qu'il faut les rendre droites. Ça ne changera pas les dépassements, ça ne changera pas le tracé en lui-même puisque les virages principaux seront conservés mais ça aidera énormément au niveau de la sécurité."

"Nous aurons moins à nous inquiéter du drapeau [signalant qu'une voiture est au ralenti]. Il y avait un drapeau de voiture lente lors de tous mes tours en essais libres et je n'ai jamais su à quoi m'attendre."

Au-delà de la forme des lignes droites, Lando Norris a quant à lui remis en question la présence même de ces portions rapides. "Je ne pense pas qu'il y a besoin d'avoir un circuit urbain aussi rapide", a affirmé le pilote McLaren. "Je pense qu'avec les F1 que nous avons et la vitesse à laquelle nous roulons aujourd'hui, il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir [un circuit] comme celui-ci."

Le premier Grand Prix d'Arabie saoudite de l'Histoire a été riche en incidents

"Vous pouvez avoir l'effet d'un circuit urbain mais ils doivent comprendre que si nous roulons à 250 ou 300 km/h et qu'il y a un mur d'ici à là, c'est un peu inutile de prendre ce genre de risques. Ce n'est pas nécessaire. Les vitesses lentes et les virages 1, 2, 3, 4 et 5 ne posent pas de problème. Il y a seulement certains virages rapides qui, je pense, peuvent être modifiés légèrement."

La FIA, qui a attendu jusqu'à la veille de la première séance d'essais libres pour homologuer Djeddah, procède habituellement à une analyse des circuits après les Grands Prix. Mais Michael Masi, le directeur de course, ne s'attend pas à voir de profondes modifications sur le tracé saoudien.

"Je pense qu'ici, en Arabie saoudite, ils ont fait un excellent travail en mettant en place ces installations incroyables en si peu de temps, et ce grâce à toutes les personnes impliquées", a-t-il indiqué. "Quelques ajustements doivent être faits, ils se feront à tous les niveaux. Étant donné qu'il s'agissait d'un tout nouvel événement, de toutes nouvelles installations, il y a eu quelques problèmes de mise en route sur l'ensemble des choses. Il y aura quelques ajustements mais je n'envisage rien de majeur."