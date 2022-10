Les pilotes prennent la défense de Gasly, pénalisé au Japon

Hors de lui alors qu'il venait de croiser la route d'un tracteur-grue au Grand Prix du Japon, Pierre Gasly s'est rendu coupable de plusieurs excès de vitesse une fois que le drapeau rouge a été présenté en raison des mauvaises conditions météo. Le règlement impose aux pilotes un rythme lent sous drapeau rouge, toutefois Gasly a roulé "à des vitesses qui ont excédé 200 km/h à plusieurs reprises", selon le rapport des commissaires FIA.

Bien que ces derniers aient trouvé des circonstances atténuantes au pilote AlphaTauri, à savoir "le choc" provoqué par la vision de la grue en piste, Gasly a tout de même écopé d'une pénalité de temps de 20 secondes et d'un retrait de deux points sur son permis F1.

Déjà indignés par la présence d'un tracteur sur la piste alors que la visibilité et les conditions étaient particulièrement mauvaises, les pilotes de la grille ont également fait savoir leur mécontentement concernant la sanction de Gasly. Fernando Alonso a notamment rappelé que lui et ses adversaires étaient tous maîtres de leur véhicule, même si les vitesses peuvent paraître élevées.

"Je soutiens totalement Pierre", a déclaré le double Champion du monde. "Nous [les pilotes] sommes dans la voiture, nous savons à quelle vitesse nous roulons, nous savons quand nous avons le contrôle. Ce à quoi nous ne nous attendons pas, c'est de voir un tracteur sur le circuit, donc c'est quelque chose que l'on ne peut pas reprocher à Pierre."

La voiture de sécurité a ramené Max Verstappen et les autres pilotes dans la pitlane pendant le drapeau rouge.

D'autres, à l'instar de Nicholas Latifi, ont rappelé que les petites vitesses et les pneus sculptés ne faisaient pas bon ménage. Le maintien en température des pneus intermédiaires et des pneus pluie est un problème depuis plusieurs années, les pilotes n'ayant pas d'autre choix qu'augmenter la cadence en cas de neutralisation.

"Même en roulant à la vitesse [du Safety Car], on est toujours à la limite de l'adhérence parce que les pneus ne sont tout simplement pas de bons pneus pour la pluie [et] ces voitures ne sont pas faites pour rouler lentement", a indiqué le pilote Williams.

Des propos corroborés par George Russell, qui a également expliqué pourquoi le pilotage semblait plus erratique lorsque le Virtual Safety Car était déployé. "Il n'y a pas de règle qui stipule à quelle vitesse il faut rouler [sous VSC]", a noté le Britannique, interrogé sur l'incident par Motorsport.com. "Il faut respecter le delta VSC, mais si l'on est 10 secondes [en dessous] du delta, on a le droit d'accélérer pour le ramener à zéro."

"Et c'est ce que font les pilotes, parce que la seule façon de faire chauffer nos pneus est de ralentir, de rendre le delta positif, puis d'aller un peu plus vite pour mettre de la température dans les pneus. On dit [que Gasly] a roulé à 250 km/h. Je pense que les gens oublient que ces F1 vont jusqu'à 330 km/h. Dans notre monde, 250 km/h n'est pas une vitesse élevée."

Avec Adam Cooper