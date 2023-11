Les pilotes F1 ne veulent plus enchaîner Las Vegas avec les émirats

Une éreintante saison 2023 de Formule 1 touche à sa fin. Les 22 rendez-vous au programme sont conclus par un double-header, avec les Grands Prix de Las Vegas et d'Abu Dhabi tenus sur deux week-ends consécutifs. La course du Nevada avait lieu le samedi soir, permettant une transition un peu moins dure dans un contexte où le retour vers l'Orient est forcément défavorable au niveau du décalage horaire. Cette première édition de l'épreuve dans les rues de Las Vegas a toutefois mis les organismes à rude épreuve, avec des séances prévues en fin de soirée et des Essais Libres 2 qui ont même été retardés, se finissant à quatre heures du matin.

Daniel Ricciardo, qui n'a repris le volant qu'il y a un mois à Austin après sa fracture métacarpienne à la main gauche, est déjà fatigué. Et lorsqu'il a été informé que les 24 Grands Prix de la saison 2024 allaient s'achever par un enchaînement Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi sur trois week-ends consécutifs, le vétéran australien est tombé des nues : "Quoi ? Incroyable ! Ouais, je n'y suis pas favorable. Et maintenant, en connaissance de cause, il faut qu'ils l'avancent, car on sera des loques, surtout à la fin de la saison. Je n'ai fait que six courses [dont deux avant la trêve estivale, ndlr], et je le sens déjà, alors j'espère qu'ils arriveront à faire quelque chose."

"Jeudi, après cette séance tardive [d'EL2], je crois qu'on était tous un peu en proie à des délires et à des hallucinations. Depuis, c'est presque un tourbillon !"

Daniel Ricciardo (AlphaTauri) en piste à Las Vegas

Max Verstappen préférerait pour sa part organiser le calendrier de manière plus géographique, alors que cinq courses sont désormais au programme en Amérique du Nord : Montréal, Las Vegas, Austin, Miami et Mexico.

"Là, il y a un tel décalage horaire, surtout à la fin de la saison quand tout le monde est déjà un peu fatigué, que je trouve que ça fait beaucoup", a commenté le Néerlandais. "Il serait peut-être idéal de trouver une date différente, car à mon avis, on devrait peut-être faire ce qui s'apparenterait plus à une tournée américaine. Bien sûr, je ne sais pas si c'est idéal pour la billetterie, mais peut-être qu'on peut trouver une solution. Je trouve que les 12 heures de décalage horaire et les horaires complètement différents des courses, ça fait un peu beaucoup."

Quant à Sergio Pérez, il a une idée qui ne manquerait pas de susciter le débat : conclure la saison à Las Vegas. "C'était un super premier Grand Prix, mais comme l'a dit Max, juste de penser que l'on doit maintenant aller à Abu Dhabi, avec probablement la distance la plus longue que l'on doive parcourir de toute l'année... Il faudrait probablement envisager de faire de Vegas la dernière course", estime le Mexicain.

Propos recueillis par Filip Cleeren et Adam Cooper