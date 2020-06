Qui sont les pilotes d'essais 2020 en Formule 1 ?

Après avoir disputé les saisons 2017 et 2018 de Formule 1 avec McLaren, Stoffel Vandoorne a travaillé sur le simulateur Mercedes l'an dernier et est désormais pilote de réserve de l'écurie. Il est titulaire d'une Super Licence.

Pilote Sauber en 2013 et 2014 puis Haas en 2016, Esteban Gutiérrez est essayeur chez Mercedes depuis 2018. Cette année, il est pilote de réserve aux côtés de Stoffel Vandoorne. Il est titulaire d'une Super Licence.

Gutiérrez est également pilote de réserve Mercedes en Formule E, où les titulaires sont Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries.

La Scuderia Ferrari n'a pas officiellement de réserviste, même si son protégé Antonio Giovinazzi, qui court pour Alfa Romeo, pourrait remplacer Vettel ou Leclerc au pied levé. Pascal Wehrlein occupe également un rôle officieux sur le simulateur. Sinon, la structure italienne peut compter sur ses nombreux jeunes pilotes, dont deux sont éligibles à la Super Licence : Robert Shwartzman et Marcus Armstrong, qui se sont disputé le titre FIA F3 l'an passé.

Sébastien Buemi, qui est double Champion du monde d'Endurance et Champion de Formule E, occupe le rôle de pilote de réserve chez Red Bull depuis 2018. Il demeure éligible à la Super Licence.

Sébastien Buemi n'a plus piloté de F1 contemporaine depuis ces essais à Barcelone en 2014, mais Red Bull continue de faire appel à lui pour diverses démonstrations. Il mène également un travail précieux sur le simulateur.

Buemi est rejoint dans ces rôles cette année par Sérgio Sette Câmara, qui fait son retour dans le giron Red Bull après l'avoir quitté fin 2016. Le jeune Brésilien est éligible à la Super Licence et n'a pas encore annoncé son programme de course pour 2020.

Si McLaren n'a pas encore de réserviste, l'écurie peut compter dès maintenant sur les pilotes de réserve Mercedes grâce à son accord moteur avec la marque allemande, qui commencera en 2021. Par ailleurs, elle a dans ses rangs son pilote de développement de longue date, Oliver Turvey. Ce pilote émérite de Formule E et d'Endurance passe un certain temps sur le simulateur mais n'est pas éligible à la Super Licence.

À l'occasion, Turvey assure la corrélation entre le simulateur et la piste. Il a mené des essais avec McLaren à Barcelone ces deux dernières années.

Suite au départ de Jack Aitken, Renault n'a plus de pilote de réserve et va en chercher un pour le début de la saison – peut-être Nico Hülkenberg ? Le Losange peut néanmoins compter sur Guanyu Zhou comme essayeur. Le Chinois n'a toutefois que 14 points de Super Licence à son actif.

La Scuderia AlphaTauri a les mêmes réservistes que Red Bull Racing : Sébastien Buemi et Sérgio Sette Câmara.

L'écurie Racing Point n'a officiellement aucun pilote d'essais, même si elle peut compter sur les réservistes Mercedes et a la priorité sur McLaren. Cependant, Nick Yelloly travaille sur son simulateur et assure parfois la corrélation avec la piste (ici à Barcelone en 2019). Il n'est pas éligible à la Super Licence.

Tatiana Calderón, quant à elle, conserve un rôle de pilote d'essais et d'ambassadrice chez Alfa Romeo. Elle n'a aucun point de Super Licence à son actif.

Calderón a piloté des F1 de l'écurie italo-suisse à plusieurs reprises, mais on ne sait pas encore si ce sera le cas cette année.

Pietro Fittipaldi est le premier pilote d'essais et de réserve Haas, mais n'est pas éligible à la Super Licence. Son programme de course pour 2020 n'est pas encore connu, puisqu'il ne va finalement pas courir en Super Formula.

Fittipaldi a fait plusieurs tests pour Haas ces deux dernières années, notamment à Barcelone et à Abu Dhabi l'an dernier.

Louis Delétraz, pilote d'essais et de réserve Haas

Louis Delétraz est le second, titulaire d'une Super Licence et donc possible remplaçant de Grosjean ou de Magnussen en cas de pépin. Il est par ailleurs pilote Charouz pour sa quatrième saison de Formule 2.