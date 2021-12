Les pilotes F1 se mobilisent pour inciter à la vaccination

La Formule 1 a probablement fait école depuis plus d'un an en parvenant à relancer son championnat 2020 puis en tenant un calendrier certes flexible mais chargé pour organiser sa saison 2021, en pleine pandémie mondiale. Néanmoins, la catégorie reine a conscience des défis à surmonter et d'une situation qui n'est pas encore revenue à la normale, la crise sanitaire provoquant d'ailleurs désormais quelques inquiétudes quant au calendrier de la saison prochaine.

En marge du dernier Grand Prix de l'année, ce week-end à Abu Dhabi, la discipline a choisi de faire campagne pour inciter à la vaccination et à la dose de rappel protégeant contre les formes graves du COVID-19. Une mobilisation qui prend la forme d'une courte vidéo, dans laquelle la quasi-totalité des pilotes de la grille appellent à se faire vacciner, en anglais ou, parfois, dans leur langue natale. Dix-neuf des vingt pilotes titulaires en 2021 ont participé à ce clip, dont le seul absent est Kimi Räikkönen.

"Nous retrouvons le chemin des choses que nous aimons, mais le Covid n'a pas disparu", prévient notamment Lewis Hamilton, tandis que Sebastian Vettel lance : "Faites-vous vacciner. Je pense que c'est la chose raisonnable à faire". Le président de la FIA, Jean Todt, et le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, apparaissent également dans cette vidéo. "Nous devons être tous ensemble pour ça et nous devons tous être dans le même bateau", ajoute Fernando Alonso.

"Les vaccins et les rappels constituent notre moyen de sortir de cette pandémie et nous devons assurer la sécurité de tous, en allant de l'avant tous ensemble", explique Stefano Domenicali pour justifier cette initiative. "J'ai reçu mon vaccin ainsi que mon rappel, et j'appelle tout le monde à faire de même. La Formule 1 va de l'avant et nous appelons chacun à prendre sa part."

Cette campagne initiée par la F1 est la première qui réunit de la sorte des acteurs majeurs d'une compétition à la renommée internationale, avec l'ambition d'aider tous les États du monde à convaincre quant aux bienfaits de la vaccination contre le COVID-19.

