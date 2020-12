Les pilotes du jour de la saison 2020 de F1

Instauré en 2016, le trophée de Pilote du Jour est attribué au pilote désigné comme ayant réalisé la meilleure course par les internautes invités à voter sur le site officiel de la Formule 1. Comme de coutume, Max Verstappen aura été le pilote plébiscité avec quatre trophées pour un total de 29 sur les cinq saisons depuis son introduction.

Sergio Pérez, Sebastian Vettel et Pierre Gasly sont les trois autres pilotes à avoir reçu cette récompense plus d'une fois cette saison. Malgré son titre de Champion du monde et ses 11 victoires, Lewis Hamilton a comme souvent été boudé et n'emporte qu'un trophée, pour son succès après avoir crevé au GP de Grande-Bretagne.

Enfin, George Russell a pour la première fois eu les honneurs de ce prix, pour son GP de Sakhir où il remplaçait le septuple Champion.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2020

Grand Prix Pilote du Jour Autriche Alexander Albon (Red Bull) Styrie Sergio Pérez (Racing Point) Hongrie Max Verstappen (Red Bull) Grande-Bretagne Lewis Hamilton (Mercedes) 70e Anniversaire Max Verstappen (Red Bull) Espagne Sebastian Vettel (Ferrari) Belgique Pierre Gasly (AlphaTauri) Italie Pierre Gasly (AlphaTauri) Toscane Daniel Ricciardo (Renault) Russie Max Verstappen (Red Bull) Eifel Nico Hülkenberg (Racing Point) Portugal Sergio Pérez (Racing Point) Émilie-Romagne Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Turquie Sebastian Vettel (Ferrari) Bahreïn Romain Grosjean (Haas) Sakhir George Russell (Mercedes) Abu Dhabi Max Verstappen (Red Bull)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 29 Sebastian Vettel 18 Lewis Hamilton 8 Daniel Ricciardo 8 Valtteri Bottas 5 Charles Leclerc 5 Sergio Pérez 4 Kimi Räikkönen 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Fernando Alonso 2 Lando Norris 2 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1

