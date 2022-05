Les pilotes Mercedes minimisent les évolutions de Miami

Sacré Champion du monde des constructeurs huit fois d'affilée entre 2014 et 2021, Mercedes pourrait potentiellement perdre sa couronne cette année. Alors que la Formule 1 a mis en place un nouveau Règlement Technique, l'équipe allemande n'a pas été en mesure de concevoir une voiture suffisamment compétitive pour rester au sommet de la hiérarchie. Désormais devancé par Ferrari et Red Bull, Mercedes ne compte aucune pole position et aucune victoire après quatre Grands Prix, une première depuis 2011.

Pour le Grand Prix de Miami, l'écurie a introduit plusieurs évolutions sur la W13. Le design de la plaque d'extrémité de l'aileron avant a été retravaillé tandis que la taille de l'aileron arrière et du beam wing a été réduite pour s'adapter aux longues lignes droites du circuit faisant le tour du Hard Rock Stadium.

Et bien que ces nouvelles pièces marquent l'évolution la plus importante de la W13 depuis le début de la saison, George Russell a tempéré les attentes quant à un éventuel gain de performance. "Nous avons quelques choses à tester ce week-end. Je ne pense pas qu'elles feront des miracles. Mais elles vont certainement nous donner une bien meilleure indication de la direction que nous devons emprunter lors des Grands Prix à venir", a-t-il commenté.

"Ces dernières semaines et ces derniers mois – depuis le premier jour – ont vraiment été vitaux pour comprendre le problème et développer les outils afin de pouvoir trouver des solutions. Je pense que nous atteignons enfin un stade où nous sommes pensons pouvoir peut-être résoudre le problème d'ici quelques courses. Mais attendons de voir."

Le phénomène de marsouinage, apparu cette année en raison du retour en force de l'effet de sol, est l'une des raisons expliquant les contre-performances de la marque à l'étoile. Lewis Hamilton est même allé jusqu'à comparer la W13 à la McLaren MP4-24 de 2009, une voiture avec laquelle il n'avait remporté que deux Grands Prix.

Interrogé sur la possibilité de voir Mercedes se rapprocher de Ferrari et de Red Bull à Miami grâce à l'introduction de ces nouvelles pièces, Hamilton, a répondu : "Je ne m'attends pas à un grand changement, de ce côté-là."

Le septuple Champion du monde a cependant applaudi l'éthique de travail de son équipe, qui s'efforce à remonter la pente. "Vous pouvez vous attendre à ce que nous donnions tout et que nous faisions de notre mieux", a-t-il assuré. "Un travail monumental a lieu en coulisse. Tout le monde travaille aussi dur que possible. Nous avons un nouvel aileron arrière, par exemple. Je suis simplement reconnaissant que tout le monde reste concentré et du travail incroyable réalisé par chacun."

Avec Matt Kew