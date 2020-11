Les pilotes vont découvrir les pneus Pirelli 2021 à Bahreïn

Il était initialement prévu que les pneus actuels de spécification 2019 demeurent inchangés en 2021, mais après les problèmes aperçus à Silverstone, Pirelli a souhaité concevoir un pneu qui puisse supporter l'appui aérodynamique accru.

Tous les pilotes ont testé des prototypes à l'aveugle lors des Essais Libres 2 du Grand Prix du Portugal le mois dernier. Différentes versions ont été fournies aux dix équipes, et après avoir étudié les résultats, Pirelli a choisi ce que le manufacturier estime être la construction optimale, qui a été dûment approuvée et homologuée par la FIA.

Après les essais de Portimão, il a été décidé que toutes les écuries auraient la même opportunité de tester les nouveaux pneus définitifs aux Grands Prix de Bahreïn et d'Abu Dhabi. Les concurrents ne savent justement pas si les pneus qu'ils ont testés au Portugal ont été choisis par Pirelli. Lewis Hamilton, par exemple, n'était pas satisfait : "Si c'est le même pneu qu'à Portimão, alors je suis un peu inquiet. Peut-être que nous aurons une surprise demain et que ce sera un très bon pneu. Je l'espère."

Pirelli a confirmé les détails du programme d'essais. Jusqu'à présent, les tests de pneus étaient alloués aux Essais Libres 2 selon la réglementation 2020, mais cette dernière a été amendée pour qu'ils puissent avoir lieu lors des deux séances du vendredi. Chaque pilote a reçu deux trains de pneus C3 2021, chacun devant être utilisé pendant au moins six tours chronométrés. De plus, au moins l'un d'eux doit être chaussé en EL2, lorsqu'il y aura davantage de gomme sur la piste.

Les pressions demandées indiquent par ailleurs que Pirelli a atteint son objectif de créer un pneu plus robuste qui permette aux écuries d'utiliser des pressions plus basses. Pour les essais à Bahreïn, le minimum sera de 21 psi à l'avant (1,5 de moins que pour les pneus 2020) et 20,5 psi à l'arrière (0,5 de moins). Le programme se poursuivra à Abu Dhabi, où chaque pilote aura un train de pneus C4 devant être utilisé pour au moins huit tours en EL2.

Dans la création des nouveaux pneus, Pirelli faisait face à l'inconvénient de ne pas pouvoir faire une épaule plus large à l'arrière, car les équipes n'auraient pas pu effectuer de tests avec les voitures 2020 sans risquer des dégâts au niveau du fond plat.

"Le profil est légèrement différent à l'avant", indique Mario Isola, directeur de Pirelli F1. "À l'arrière, nous avons décidé de garder le même profil à cause du fond plat et de tous les problèmes que nous pouvons avoir avec un profil différent. Mais à l'arrière nous avons également des éléments différents et des matériaux différents."

"La différence n'est pas énorme – nous allons valider une construction qui n'est pas un produit complètement différent par rapport à cette année, mais en matière d'intégrité, le résultat de nos essais indoor était relativement prometteur."

