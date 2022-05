Leclerc : Je pense être le seul à réellement aimer la chicane

L'Autodrome International de Miami, circuit temporaire construit à l'occasion du Grand Prix de Miami, présentait un mélange de virages variés à moyenne et haute vitesse, une longue ligne droite et une section très serrée sous un pont. Le tracé de 5,41 km n'a pas produit un grand spectacle, en partie à cause du manque d'adhérence en dehors de la trajectoire de course. Néanmoins, la piste a suscité de modestes éloges de la part des pilotes, qui ont seulement pointé du doigt la chicane surélevée des virages 14 et 15.

Durant le week-end, le deuxième secteur (où se situe la chicane) a été qualifié de "Mickey Mouse" ou de "chicane de Formule E" par les pilotes. Charles Leclerc, qui a démarré la course depuis la pole mais a ensuite été dépassé par Verstappen dans le premier relais, était l'un des rares pilotes à avoir réellement apprécié le défi que représentait cette chicane. Le Monégasque a tout de même reconnu qu'une modification du tracé pourrait être bénéfique pour le spectacle.

"Je pense que je suis le seul pilote sur la grille qui a réellement aimé cette chicane. Je l'ai appréciée", a-t-il partagé. "Mais d'un autre côté, je suis d'accord que pour le spectacle, je crois que nous pouvons faire quelque chose de mieux parce qu'il était compliqué de se suivre sur cette partie. Pour la visibilité également, c'est assez difficile une fois que vous avez une voiture devant parce que vous devez être très précis sur les vibreurs. Cela rend le suivi encore plus difficile, mais à part ça, j'ai vraiment apprécié."

Les autres pilotes, justement, partagent l'avis du leader du championnat : la chicane doit être modifiée. Après le Grand Prix, le vainqueur Max Verstappen a partagé son souhait de voir l'enchaînement repensé pour l'an prochain, affirmant qu'il avait failli s'assommer lors des essais en rebondissant sur les vibreurs. "Je pense qu'au niveau de la piste, nous pouvons améliorer quelques zones", a déclaré le Champion du monde en titre. "La chicane 14-15 est un enchaînement un peu délicat. Je pense que si j'avais été au volant d'un karting, ce serait une chicane sympa à prendre, mais pas dans une F1 comme celles que nous avons en ce moment."

Fernando Alonso dans la chicane de Miami.

"Je me souviens que dans les quatre tours que j'ai faits vendredi, j'ai failli m'assommer parce que j'ai tapé le premier vibreur et ma tête a rebondi de gauche à droite au moins cinq, six fois, mais vraiment violemment. C'est parce que la voiture est si longue, si large, si rigide et si lourde que ce petit vibreur n'est pas fait pour ça, pour être honnête. Peut-être que nous devons déjà changer la disposition des vibreurs, pour que ce soit une rampe un peu plus progressive et que ce soit un peu plus agréable à franchir. Peut-être que ça aiderait déjà. Mais oui, c'est tellement lent, je pense que nos voitures seraient bien meilleures si l'enchaînement était un peu plus fluide."

Carlos Sainz, qui a terminé troisième dimanche, a estimé qu'il fallait "un peu de chance" pour bien passer les vibreurs de la chicane. En raison du peu de dégagement au virage suivant, l'Espagnol a convenu qu'une chicane lente était nécessaire à cet endroit du circuit, mais a déclaré que les pilotes discutaient déjà de modifications avec la F1 pour construire un meilleur virage.

"Quand on passe sur ces vibreurs avec cette génération de voitures, qui sont larges et lourdes, on a presque l'impression qu'il faut un peu de chance pour bien les négocier, et c'est souvent dans un angle bizarre où la voiture rebondit beaucoup, mais parfois elle reste collée au sol et on gagne un dixième ou deux. C'est une chicane qui n'est pas naturelle. Je pense qu'elle est toujours nécessaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace ici et vous devez être assez lent à l'approche du 16 car il n'y a pas de dégagement. Donc nous avons besoin de quelque chose de lent, de serré. C'est juste la nature des deux courbes, c'est la façon dont elles s'enchaînent qui pose problème. C'est un nouveau circuit, vous allez toujours passer par ces phases d'apprentissage et nous sommes déjà en contact avec la FOM, avec Ross [Brawn] et son équipe pour régler ça et mettre en place une meilleure section."