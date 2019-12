Outre la présence de l'auteur, Giorgio Keller et de l'éditeur Raoul Fontana, de nombreuses personnalités étaient présentes à l'occasion de cette présentation, dont les pilotes Philipp Peter, Andrea Chiesa, Alex Fontana et le journaliste Pino Allievi.

Piloti ticinesi da Grand Prix propose 400 pages dans lesquelles sont relatés de manière captivante et illustrée de nombreuses photos, des exploits, des tranches de vie et d'aventures, ainsi et des anecdotes savoureuses, qui ont fait du canton du Tessin celui qui, plus que tout autre canton en Suisse, a forgé des pilotes de Grand Prix, de Moto GP et des 24 Heures du Mans.

En commençant par les exploits de Pierino Primavesi, qui participa à la course Saint-Pétersbourg-Moscou de 1908, en passant de Mario Lepori au Grand Prix de Monaco de 1929, sans oublier des noms illustres comme Rudolf Caracciola, Silvio Moser, Clay Regazzoni, Sergio Pellandini et de nombreux autres, 111 ans au total de sport automobile sont passés en revue.

Pour achever ce travail, il a fallu quatre ans pour la recherche et la collecte de documents. Avec pour résultat une mosaïque passionnante de biographies, chacune introduite par un bref résumé dans lequel l'auteur, en plus de sa carrière, décrit également les origines et la personnalité du protagoniste en question.