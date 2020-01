Pirelli : Les pneus F1 vont probablement surchauffer en 2020

Après le rejet unanime des pneus 2020 par les écuries suite aux essais d'Abu Dhabi, les pneus 2019 ont été maintenus pour la campagne à venir. Même si le règlement technique reste stable, la progression naturelle des monoplaces liée à l'évolution des concepts va les rendre plus rapides. En conséquence, Pirelli se retrouve dans la situation de devoir proposer aux concurrents des pneus conçus pour les monoplaces du début d'année 2019 à des voitures 2020 en évolution perpétuelle.

Et pour pouvoir composer avec la problématique des niveaux d'énergie plus importants qui passeront dans la gomme, l'augmentation de la pression pneumatique sera "le seul outil" selon Mario Isola. "Dans les conditions d'une réglementation technique constante, car le Règlement Technique pour cette année n'est pas différent de celui de la saison passée, le taux de développement est de 1 à 1,5 seconde par tour", a déclaré le technicien italien à Motorsport.com.

"Sur une saison, [il s'agit de l'amélioration] au niveau du temps au tour. Donc je m'attends à ce qu'il y ait un autre pas en avant en 2020. Cela veut dire plus d'appui, plus d'énergie. Probablement que si nous devions prédire quelque chose, ce serait peut-être plus de surchauffe. [Ça pourrait être] un plus gros problème en raison de l'énergie supplémentaire qui passera dans le pneu."

S'exprimant lors du salon Autosport International 2020, Isola a déclaré qu'il espérait en revanche moins de problèmes de mise en température des pneus. "Si vous vous souvenez, au début de la saison [2019], certaines écuries se plaignaient de la mise en température et, en certaines occasions, les faire chauffer était difficile. Ça ne sera pas un souci pour cette année. Ils connaissent les pneus, donc l'avantage par rapport à l'an passé est que la courbe d'apprentissage sur la façon de les utiliser est déjà passée. Donc il n'y aura pas de courbe d'apprentissage concernant les pneus."

