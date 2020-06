Pirelli relance le développement des pneus 18 pouces

Après les perturbations évidentes engendrées par la cride du coronavirus, Pirelli a relancé son programme de développement des pneus 18 pouces, qui seront introduits en Formule 1 dans deux ans. Leur arrivée était prévue pour l'année prochaine, mais celle-ci a été repoussée à 2022 en même temps que la nouvelle réglementation technique. Compte tenu des mesures d'urgence prises par la F1 face à la crise, Pirelli ne pourra pas réaliser d'essais privés en 2020. Une séance avait pu avoir lieu en février avec Ferrari et Charles Leclerc à Jerez, avant que les suivantes ne soient annulées. Cependant, rien n'empêche le manufacturier de plancher sur les futurs pneus, en utilisant notamment tous les outils de simulation à sa disposition.

"Nous faisons du développement actuellement", explique à Motorsport.com Mario Isola, directeur de Pirelli F1, "malheureusement sans tester les idées en piste, or il est toujours important de valider ce que l'on teste via les simulations ou les essais indoor. En fait, nous n'avions pas énormément de possibilités. Même si nous n'étions pas sujets à la suspension des activités décidée par la FIA, il y avait le confinement en Italie et il était contraignant. Il a donc été impossible pendant plusieurs semaines d'avoir une activité. Nous travaillions depuis chez nous et nous pouvions utiliser les ordinateurs pour faire des simulations, mais il était impossible de faire des tests indoor car tout était fermé. Désormais nous avons relancé les activités et nous avons la possibilité de produire des prototypes, de faire du développement sans aller faire d'essais en piste."

Avant le confinement, Pirelli avait aussi pu faire parvenir aux écuries des données préliminaires récoltées au sujet des futur pneus 18 pouces. "Après les essais à Jerez avec Ferrari et les trois séances de l'année dernière, nous étions à un point nous permettant d'avoir une base pour les 18 pouces", précise Mario Isola. "Nous partons donc de là. Nous avions déjà diffusé toutes les données de cette base auprès des équipes, puis nous avons dû tout stopper."

Propos recueillis par Adam Cooper