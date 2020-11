Pirelli ne savait pas que la piste d'Istanbul allait être refaite

Un manque d'adhérence sans précédent, des tête-à-queue en pagaille, des chronos à une poignée de secondes du record… Les essais libres du Grand Prix de Turquie resteront dans les mémoires, et pas forcément pour les bonnes raisons. La surface de la piste a été refaite quelques semaines avant cette course à l'Istanbul Park, et aucune compétition n'y a eu lieu depuis lors. La Formule 1 a donc étrenné une piste complètement lisse, de surcroît lavée avant le début des EL1 et encore humide lorsque le feu est passé au vert.

Les pilotes se sont (presque) unanimement plaints de cette nouvelle surface, dont Pirelli semble également avoir été victime : s'attendant à une piste abrasive sur ce tracé incluant le redoutable virage 8, le manufacturier italien a apporté les gommes les plus dures de sa gamme, alors que dans ces circonstances, un peu plus de tendreté n'aurait pas fait de mal.

Mario Isola, directeur de la compétition monoplace chez Pirelli, n'a pas caché être "un peu surpris" à l'antenne de F1 TV : "Nous avons choisi les pneus avant de savoir qu'ils allaient refaire la surface de la piste. [Ils l'ont fait] très tard. Nous avions déjà produit les pneus. Les pneus étaient déjà partis en Turquie – nous les produisons en Roumanie. Nous avons demandé à nos collègues qui travaillent à l'usine ici à Izmit de mesurer l'abrasivité de l'asphalte dès que c'était fini. C'était immédiatement clair que les caractéristiques du nouvel asphalte étaient très différentes de ce que nous attendions, mais nous n'avions pas le temps de réagir."

"Nous avons basé nos estimations sur les informations historiques que nous avions sur un asphalte complètement différent – bien plus agressif, je dirais. D'habitude, comme vous le savez, nous prenons en compte la sévérité du tracé, le type d'asphalte, la météo attendue. C'est ce que nous considérons comme un circuit sévère, et par conséquent, nous avons sélectionné le C1, le C2 et le C3. Ce matin, c'était une situation unique avec beaucoup d'éléments allant dans le même sens : la piste était humide, l'asphalte était très glissant, la plupart des équipes utilisaient le composé dur car elles voulaient se débarrasser d'un train, et la température n'était pas très chaude."

Isola fait néanmoins contre mauvaise fortune bon cœur. "C'est pareil pour tous les pilotes. Ce sera amusant de voir comment ils peuvent s'adapter à la situation. Ce matin, on a vu pas mal de rallye, ce n'est pas mal pour le spectacle. Si des pilotes m'écoutent, ils vont sûrement me tuer après cette interview ! Mais c'est marrant", sourit-il. Et l'adhérence peinera à s'améliorer, en particulier en l'absence de courses annexes pour déposer de la gomme.

Pirelli situe en tout cas l'écart entre les durs et les mediums à huit dixièmes au tour, et celui entre les mediums et les tendres à neuf dixièmes, mais tout le monde n'est manifestement pas de cet avis. "J'ai utilisé les pneus durs cet après-midi, j'étais à environ cinq secondes au tour de Kevin [Magnussen] en pneus mediums", analyse Romain Grosjean. "Je ne pense donc pas que nous allons les toucher pour le reste du week-end."

"La piste s'est améliorée, mais il n'y a qu'une trajectoire. Cela va rendre les dépassements assez compliqués. Si on est hors trajectoire, le niveau d'adhérence correspond à ce qu'il était ce matin. Peut-être que la pluie va nettoyer ça, je crois qu'il y a un risque de pluie demain. Cela pourrait aussi empirer en faisant sortir l'huile du nouvel asphalte." Des averses éparses pourraient effectivement venir perturber les festivités ce samedi ainsi que dimanche matin.

