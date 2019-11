Pirelli n'aura qu'une solution pour le banking de Zandvoort

Dans le cadre de sa rénovation pour accueillir le Grand Prix des Pays-Bas l'année prochaine, le circuit de Zandvoort a annoncé la transformation de son dernier virage en promettant une nouveauté spectaculaire. Les organisateurs ont en effet confirmé il y a une dizaine de jours que celui-ci serait fortement incliné, avec un banking deux fois plus prononcé qu'à Indianapolis.

Cette particularité proposera notamment un défi technique, que Pirelli va devoir anticiper, car le spectre du Grand Prix des États-Unis 2005 rôde inévitablement. À l'époque, Michelin avait dû renoncer à faire courir les monoplaces qui utilisaient ses pneus pour des raisons de sécurité, provoquant un fiasco avec seulement les six autos équipées par Bridgestone au départ.

Si Pirelli a conscience des difficultés que poseront le banking à Zandvoort et doit s'y préparer, les solutions pour y faire face ne sont toutefois pas légion. Le manufacturier unique n'a par exemple pas la possibilité réglementaire de concevoir un pneu spécifique au circuit néerlandais. La principale mesure qui sera prise sera donc d'augmenter significativement la pression minimale imposée.

"La seule chose que nous puissions faire est de réagir au niveau de la pression, et nous devrons augmenter la pression de départ", confirme Mario Isola, directeur de Pirelli F1. "Si l'on prend la réglementation, nous sommes obligés de conserver la même construction et la même spécification tout au long de l'année. Nous ne pouvons donc pas concevoir un pneu pour le banking ni concevoir une construction spécifique pour Zandvoort. La seule possibilité est alors d'essayer de gérer les recommandations au niveau du carrossage et de la pression."

Pirelli a déjà obtenu des données de la part du circuit de Zandvoort quant aux changements qui affecteront le circuit, où la Formule 1 n'a jamais évolué dans l'ère moderne. La firme de Milan a également déjà lancé des simulations pour déterminer l'effet qu'aura le banking sur ses pneus.

"Nous avons aussi fait une simulation du circuit complètement plat, et une autre avec l'inclinaison, de manière à voir la différence au niveau de la charge additionnelle sur le pneu", précise Mario Isola. "C'est ce que nous avions à l'esprit pour faire les calculs. Mais désormais, pour réaliser une investigation correcte, nous devons recevoir la simulation des équipes, puis nous serons en mesure de définir la pression."