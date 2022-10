Plafond 2021 : Ferrari redoute des concessions accordées par la FIA

Mattia Binotto perçoit dans le report des conclusions de la FIA au sujet du budget plafonné 2021 une mauvaise nouvelle. Affichant son pessimisme, le directeur de Ferrari semble se préparer à une issue sans voir de sanction tomber et attend en priorité de la clarté de la part de l'instance internationale, alors que circulent depuis une semaine des rumeurs sur un hypothétique non-respect par Red Bull et Aston Martin du plafond de 146,2 millions de dollars l'an dernier.

Les deux écuries ont fait part de leur étonnement et assurent être en conformité avec les exigences du Règlement Financier, mais la décision de la FIA attendue mercredi dernier et finalement reportée à lundi 10 octobre n'a fait qu'accroître les doutes. Pour Mattia Binotto, ce retard montre que "des points ne sont pas clairs et doivent encore être définis" dans la manière d'auditer les comptes des écuries.

"Il y a des points que la FIA conteste, et l'équipe essaie de se défendre", avance-t-il auprès de Sky Italia sans jamais nommer directement Red Bull ou Aston Martin. "Indépendamment de ce qui en ressortira, et je crains que ce soit comme de la neige qui fond au soleil, je pense [qu'il faut] que toutes ces décisions, la façon dont le règlement a été interprété, ce que [la FIA] a accordé – parce qu'ils auront certainement accordé quelque chose –, que tout ressorte de manière claire et transparente."

Mattia Binotto insiste sur le fait que toutes les parties doivent être mises au courant des discussions entre la FIA et toute équipe suspectée d'avoir dépassé le plafond, que ce soit pour en comprendre l'avantage que cela a pu procurer mais aussi pour avoir une meilleure vision de la manière d'interpréter la réglementation à l'avenir : "On doit savoir quelles ont été les discussions, ce qui leur a été accordé, car avant tout il s'agit d'un avantage direct. Dans un second temps, on doit aussi comprendre comment interpréter les règlements".

"Les règles étaient claires depuis le début, elles ont été discutées", rappelle-t-il encore. "On ne comprend pas la nécessité de devoir les changer aujourd'hui, au-delà du fait que ce soit la première année avec le plafond budgétaire. Parce qu'avec la FIA, il y a toujours eu des échanges constants et on a toujours essayé de les clarifier. Je suis un peu pessimiste à ce sujet, mais avant toute chose, la clarté et la transparence de la FIA seront importantes."

Alors que se court ce week-end le Grand Prix du Japon, les dirigeants de Red Bull maintiennent leur version des faits et ne dérogent pas à ce qui est dit publiquement depuis que l'affaire a éclaté à Singapour.

"On attendait également les certificats mercredi, on les espérait, mais ça a été reporté pour toutes les équipes", constate le directeur de Red Bull, Christian Horner, auprès de Sky Sports. "La FIA a évidemment fait ce choix. On attend avec intérêt de voir ce qui va se passer lundi. Mais encore une fois, on pense avoir absolument respecté le plafond budgétaire, le règlement. On est satisfait de ce que l'on a présenté, et on attend de savoir de quoi il en retourne."