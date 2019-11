Plafond budgétaire 2021 : comment ça marche ?

Pour la première fois, un plafond budgétaire va être imposé dans la catégorie reine du sport automobile, mais l'on n'en savait pas grand-chose jusqu'alors, si ce n'est qu'il allait se situer à 175 millions de dollars (157 millions d'euros). La FIA et Liberty Media ont toutefois donné davantage de détails lors d'une conférence de presse donnée en marge du Grand Prix des États-Unis, au Circuit des Amériques.

Lire aussi : La FIA confirme le calendrier 2020 de la Formule 1

Le plafond de 175 M$ sera variable en fonction du nombre de Grands Prix, correspondant à une base de 21 courses. Pour chaque épreuve supplémentaire ou retranchée, c'est un million de dollars qui sera ajouté ou soustrait. Ainsi, si le plafond budgétaire était en vigueur pour la saison 2020, avec 22 Grands Prix au calendrier, il serait de 176 M$. "Bien sûr, 175 M$ demeure un chiffre élevé, surtout avec tout ce qui en est exclu, mais nous considérons cela comme un premier pas", commente Jean Todt, président de la FIA.

De nombreux facteurs sont effectivement exclus des dépenses prises en compte, parmi lesquels les frais marketing, les dépenses liées aux pilotes – non seulement leurs salaires mais aussi leurs frais de transport et d'hôtel, entre autres –, les coûts liés aux F1 historiques, les bonus versés aux employés en fin d'année, les frais d'inscription versés à la FIA, le prix des Super Licence et les salaires des trois employés les mieux payés de chaque équipe. Cette liste n'est pas exhaustive.

Un organisme baptisé Administration du Plafond Budgétaire (Cost Cap Administration) est donc fondé. Il sera chargé de veiller au bon respect de la réglementation, via la firme d'audit indépendante qui sera nommée, et d'agir en cas d'infraction. Cependant, mieux vaut prévenir que guérir : l'APB donnera des directives aux écuries, tandis que ces dernières pourront lui poser des questions et auront l'opportunité de faire surveiller leurs comptes au fil de la saison 2020 – sans devoir respecter le plafond, évidemment ! – afin de s'assurer que tout fonctionne bien.

Il reste à savoir quelles pénalités encourront les écuries qui viendraient à enfreindre cette réglementation, volontairement ou non. "Ce qui est crucial, sur la réglementation financière, c'est qu'elle fait partie des Règlements de la FIA", souligne Ross Brawn, manager sportif de la F1. "Les sanctions pour des infractions à la réglementation financière seront donc des pénalités sportives, qui dépendront de la gravité de l'infraction. Auparavant, nous avions la restriction de ressources, qui était un gentlemen's agreement entre les écuries – mais je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de gentlemen dans le paddock, et ce fut un échec."

Ross Brawn présente la réglementation F1 2021

"Mais ça, c'est bien conçu. Si vous fraudez la réglementation financière, vous perdrez votre championnat. Les conséquences sont donc sérieuses en cas d'infraction. Cette réglementation est très bien réfléchie, mais elle aura besoin de développement, comme n'importe quelle réglementation. Je m'attends parfaitement à ce que nous rencontrions des difficultés dans sa mise en œuvre à l'avenir, mais il est absolument essentiel pour le bien de la F1 que nous contrôlions les finances et les sommes d'argent dépensées en F1."

En effet, parmi les pénalités que la FIA pourra infliger à un contrevenant, l'on retrouve au choix le retrait de points au championnat des pilotes et/ou des constructeurs, la privation d'essais, la suspension sur un ou plusieurs Grands Prix et l'exclusion du championnat, sans oublier un plafond budgétaire réduit à l'avenir.

Voici en tout cas le programme annoncé concernant cette réglementation financière lors des années à venir :