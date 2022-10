Plafond budgétaire : Alonso et Vettel font confiance à la FIA

Si la FIA aurait dû publier ces Certificats de Conformité relatifs à la saison 2021 ce mercredi, l'organe directeur les a finalement reportés au lundi suivant le Grand Prix du Japon, alors que les rumeurs sur un potentiel dépassement du plafond budgétaire par Red Bull et Aston Martin vont bon train. Les sanctions que la FIA pourrait appliquer sont connues, cela pouvant aller de la simple réprimande à la disqualification du championnat, toutefois l'échelle n'a jamais été clairement définie.

En dépit du flou autour de ce qu'encourt Red Bull, Aston ou n'importe quelle équipe ayant dépassé le plafond, Fernando Alonso a témoigné de sa confiance à la FIA, qui, selon lui, a amélioré son fonctionnement cette année.

"Pour être honnête, [il est] très grand", a répondu le pilote Alpine, interrogé par Motorsport.com sur son niveau confiance envers la FIA. "Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai beaucoup confiance en Mohammed [Ben Sulayem], le président, et en son équipe. Je pense que nous améliorons de petites choses par rapport aux week-ends de course, à la régularité et à d'autres sujets auxquels nous sommes confrontés course après course. [La FIA] est prête à apprendre et à s'améliorer aussi, donc c'est très positif par rapport au passé."

"Pour le reste, en dehors de la course et en dehors de la piste, je fais entièrement confiance en ce qu'ils font, ce que seront les conclusions sur le plafonnement des coûts la semaine prochaine et la manière dont le sport se tourne vers l'avenir. Je n'ai aucun doute sur quoi que ce soit."

Un autre Champion du monde, Sebastian Vettel, a estimé qu'il était "évident" de faire confiance à l'organe directeur de n'importe quelle discipline sportive, le contraire ne faisant que "tout ébranler dans son monde".

"Nous voulons être traités équitablement lorsque nous courons contre d'autres [pilotes] et être jugés sur ce point", a-t-il fait savoir à Motorsport.com. "Il faut avoir confiance dans le fait qu'il existe des règles qui permettent à tout le monde d'avoir les mêmes chances de gagner. Si l'on commence à en douter, je ne sais pas ce qui se passera ensuite."

"[La F1] est également compliquée. Ce n'est pas si simple. Souvent, ce n'est pas noir ou blanc, donc il n'est probablement pas facile d'être dans cette position [d'arbitre]. D'un autre côté, c'est un gros business et il doit être contrôlé par un organisme indépendant, de sorte que l'on ne peut pas imaginer que cet organisme ne soit pas indépendant ou qu'il prenne parti pour l'un ou l'autre camp. Je pense donc qu'il est en quelque sorte évident qu'il faut faire confiance à l'organe directeur."