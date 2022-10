Comment la cantine a contribué à l'infraction de Red Bull

La FIA a annoncé ce vendredi avoir trouvé un Accord d'acceptation d'infraction avec Red Bull Racing, ayant établi que l'écurie avait dépassé le plafond budgétaire fixé à 146,2 millions de dollars l'an dernier. Elle a reçu une amende de sept millions de dollars et une pénalité de 10% de ses tests aérodynamiques lors des douze prochains mois.

Red Bull a fermement démenti tout au long de la saga avoir dépassé le plafond budgétaire mais a déclaré avoir accepté la proposition de la FIA dans l'intérêt de la F1, afin que l'affaire ne traîne pas en longueur.

En rendant sa décision, la FIA a détaillé un certain nombre de domaines où Red Bull avait exclu des dépenses à tort, ce qui a mené à un excès de 1,8 M£ (plus de 2 M€). L'un d'eux était la restauration, identifiée comme l'un des domaines interprétés différemment dès que l'on a appris que l'écurie pourrait avoir enfreint le plafond budgétaire.

S'exprimant vendredi à Mexico, le directeur d'équipe Christian Horner explique que Red Bull croyait les coûts de restauration exclus du plafond budgétaire étant donné qu'ils s'étendent à l'ensemble de l'entreprise et pas seulement à l'écurie F1.

"La restauration chez Red Bull a toujours été un avantage fourni par le groupe, un avantage à travailler au sein du groupe Red Bull : la nourriture et les boissons gratuites ont toujours été fournies", détaille Horner. "Par conséquent, puisque c'est une politique de Red Bull, nous avons considéré ça comme un coût exclu. C'était agressif, mais nous avons trouvé ça acceptable."

"La FIA a adopté un point de vue différent là-dessus et a dit que la nourriture ne pouvait être exclue. Bien. Mais ce qui a été inclus, c'est l'intégralité des dépenses de notre entreprise entière, par conséquent 1,4 M£ de nourriture, boissons et cafés. Red Bull Powertrains n'avait rien à voir avec Red Bull Racing jusqu'à cette année. Il y a donc une divergence d'opinion quant à la manière dont cela a été appliqué."

Christian Horner, directeur de Red Bull Racing

Il y a plusieurs autres domaines que Red Bull croyait exclus du plafond, d'où la soumission d'une comptabilité plus de 3 M£ en dessous du plafond et finalement 1,8 M£ supérieure. L'un est un crédit d'impôt théorique que Red Bull n'a pas inclus et qui aurait couvert 1,4 M£ de l'infraction, la réduisant à 400 000 £ à peine, tandis qu'un changement de statut en juin aurait valu 1,2 M£ si Red Bull avait pu mettre à jour sa comptabilité, d'après Horner.

L'écurie était également en désaccord avec l'interprétation de la FIA au sujet des congés maladie, Red Bull ayant exclu les paiements versés au personnel qui ne travaillait pas avec l'équipe de course en raison de telles absences.

"Nous avons toujours considéré que nous voulions soutenir notre personnel dans la maladie comme dans la bonne santé. Ceux qui ont des maladies de longue durée, nous les avons soutenus et continuerons de le faire à l'avenir", indique Horner. "Nous pensions que les indemnités maladie pouvaient être exclues, puisque cette personne n'a pas eu de rôle dans l'équipe de Grand Prix sur une période de huit mois. Malheureusement, la réglementation peut être interprétée de deux manières. Si la personne était morte – heureusement, ça n'a pas été le cas – ce coût aurait pu être exclu. Heureusement, elle n'est pas morte, mais le coût a donc été inclus pour cette personne."

Le dernier domaine majeur où Red Bull et la FIA étaient en désaccord selon Horner est celui des employés qui ont été placés sur des projets en dehors de l'écurie F1 mais dont les salaires ont quand même été inclus dans le calcul des dépenses.

"Nous avions un cadre avec un contrat verrouillé, à durée déterminée, à qui une autre équipe a fait une offre digne de Hollywood. À ce stade, on voit que son cœur et son esprit n'est pas chez nous, et il ou elle a donc été transféré de l'activité Formule 1 à l'activité Advanced Technology. Cette personne a ensuite quitté l'entreprise, mais le temps qui n'a pas été passé dans l'activité F1 a été inclus dans le plafond. Encore une fois, c'est quelque chose que nous étions convaincus de pouvoir exclure", conclut Horner.