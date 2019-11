La F1 annonce un vaste plan zéro carbone pour 2030

La Formule 1 a annoncé un plan ambitieux visant à atteindre une empreinte carbone neutre en 2030. L'initiative concerne aussi bien les monoplaces de la catégorie reine que toutes les autres activités liées aux Grands Prix. Elle est le fruit d'un travail mené depuis un an avec la FIA, des experts de la durabilité, les écuries, les promoteurs et différents partenaires. Profitant de son avant-gardisme en matière de technologie, la F1 dit vouloir mettre en place des mesures concrètes dès à présent pour tenir ses objectifs et devenir plus "propre", en réduisant ses émissions carbone au fil des années à venir.

Pour y parvenir, la discipline compte s'appuyer sur les unités de puissance hybrides introduites en 2014, particulièrement efficientes et économes en carburant. Elles doivent servir de tremplin pour aller vers un approfondissement de leurs capacités. Outre ce volet qui concerne les autos à proprement parler, de nombreuses actions vont être menées sur le plan logistique, avec notamment des infrastructures et des usines qui devraient évoluer vers les énergies 100% renouvelables.

"Au cours de ses 70 ans d'Histoire, la Formule 1 a été pionnière pour de nombreuses technologies et innovations qui ont positivement contribué à la société et aidé à combattre les émissions carbone", rappelle Chase Carey, PDG de la F1. "De l'aérodynamique révolutionnaire à l'amélioration des freins, les progrès ont conduit les écuries de F1 à en faire profiter des centaines de millions de voitures qui sont sur la route aujourd'hui."

"Peu de gens savent que l'actuelle unité de puissance en F1 est la plus efficiente au monde, délivrant plus de puissance en utilisant moins de carburant, et par conséquent émettant moins de CO2, que n'importe quelle autre voiture. Nous pensons que la F1 peut continuer à être un leader pour l'industrie et travailler avec les secteurs de l'énergie et de l'automobile pour concevoir le premier moteur hybride à combustion interne zéro carbone, qui réduira considérablement les émissions carbone dans le monde."

"En lançant la toute première stratégie de la F1 en matière de développement durable, nous reconnaissons le rôle primordial que toutes les entreprises doivent jouer en prenant à bras le corps cette question mondiale. En tirant parti de l'immense talent, de la passion et de la volonté d'innovation dont disposent tous les membres de la communauté F1, nous espérons avoir un impact significatif sur l'environnement et sur les communautés avec lesquels nous opérons. Les actions que nous mettons en place à partir d'aujourd'hui réduiront note empreinte carbone et assureront le fait que nous serons à zéro carbone d'ici 2030."

L'organisation des Grands Prix également concernée

Avant l'horizon 2030, la F1 établit un premier engagement à tenir, fixé celui-ci en 2025. Lors des six prochaines saisons, tout sera fait pour rendre chaque Grand Prix plus respectueux de la cause environnementale. "Cela passera par l'utilisation de matériaux durables sur tous les Grands Prix, avec l'élimination du plastique à usage unique et tous les déchets réutilisés, recyclés ou compostés", précise Liberty Media.

"Notre engagement pour la protection de l'environnement est crucial", ajoute Jean Todt, président de la FIA. "La FIA salue cette initiative de la Formule 1. C'est non seulement très encourageant pour l'avenir des sports mécaniques, mais cela pourrait également fortement profiter à la société dans son ensemble. Cette stratégie est dans la lignée des initiatives lancées il y a quelques années par la FIA, avec la création du programme d'Accréditation environnementale, plus récemment de la commission FIA pour l'Environnement la Durabilité, ainsi que les recherches sur un carburant de course renouvelable."

"En outre, en 2014 nous avons introduit l'unité de puissance hybride en Formule 1, qui était essentielle pour le développement de la plus grande catégorie du sport automobile. C'est la même raison qui nous conduit à maintenir cette philosophie dans le cadre de la réglementation qui s'appliquera en Formule 1 à partir de 2021. Avec l'implication des équipes, des pilotes, des nombreux acteurs de la Formule 1, et surtout des millions de fans à travers le monde, la FIA et la Formule 1 s'engagent à mener le développement et assurer la croissance du sport automobile comme un laboratoire profitable aux innovations environnementales."