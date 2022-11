Le plancher de Magnussen a été endommagé deux fois

C'est en fond de tableau que Haas F1 Team a conclu les deux séances d'essais libres du jour, au Grand Prix d'Abu Dhabi. Kevin Magnussen et Pietro Fittipaldi se sont classés 16e et 17e respectivement en Essais Libres 1, tandis que dans la soirée, Mick Schumacher et Magnussen ont pris les 17e et 18e places.

Le seul qui se délecte de sa journée, c'est Pietro Fittipaldi, mis à contribution pour respecter la règle imposant le roulage de rookies (deux Grands Prix maximum en carrière) en week-end de course au moins deux fois dans l'année. Déjà aperçu à Mexico, l'Américano-Brésilien a signé un chrono à moins d'un dixième de seconde de l'expérimenté Magnussen.

"Je m'adapte toujours super vite avec cette Formule 1", se félicite Fittipaldi. "Je pense que le style de pilotage avec cette Formule 1 est plus ou moins mon point fort, car je freine toujours tard, je suis très confiant et vraiment agressif. Nous avons fait un super relais où nous avons fait tous les tours prévus et étions rapides par ailleurs. Le plus important est d'exécuter toutes les choses nécessaires avec l'équipe, d'apprendre autant que possible, mais aussi de me montrer performant, et c'est ce que je veux faire – montrer à l'équipe ce dont je suis capable."

Pour les autres, il y a sans surprise moins de satisfaction. Le directeur d'équipe Günther Steiner révèle que le plancher de la monoplace de Magnussen a été endommagé lors de chacune des deux séances, sans donner davantage de détails. "Le tour rapide de Kevin a été compromis par les dégâts sur son plancher et par le trafic, mais je pense que nous pouvons faire mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui", ajoute Steiner.

Ses pilotes sont d'accord. "Je ne crois pas que nous ayons eu aujourd'hui le même rythme que le week-end dernier", estime Magnussen, auteur de la pole position lors de qualifications perturbées par une faible pluie au Brésil, "mais ce n'est que vendredi, nous pouvons encore l'extraire de la voiture et faire mieux demain, espérons-le."

"La voiture ne paraissait pas géniale en piste", confirme Schumacher. "Nous étions un peu en difficulté à haute vitesse, mais ce n'était pas génial non plus dans les virages lents. Ce n'est pas le meilleur des deux mondes, c'est clair ! Il faudra voir ce que nous pourrons faire pour améliorer la voiture. Je crois qu'il va sûrement falloir renoncer à un peu d'aéro, vu la vitesse de pointe des autres. Espérons pouvoir les égaler."

Propos recueillis par Adam Cooper

