La pluie est annoncée à Sotchi, la F1 s'adapte

Le Grand Prix de Belgique, interrompu définitivement dans le troisième tour de course à cause de la pluie, est encore dans toutes les mémoires. Un scénario peu enviable pourrait se réitérer à Sotchi, où des précipitations sont annoncées dimanche et surtout samedi, avec un risque de pluie de 100% entre ce soir minuit et demain midi environ, lequel resterait pour l'instant supérieur à 90% jusqu'en fin d'après-midi.

Or, le week-end s'annonce chargé avec trois courses de Formule 2 mais aussi de FIA F3, ce championnat ayant décalé son rendez-vous final, qui était initialement prévu à Austin. Compte tenu du risque de report de séances, c'est dès ce vendredi après-midi qu'aura lieu la Course 1 en FIA F3, lors de laquelle Dennis Hauger remportera le titre s'il marque un point de plus que son rival Jack Doohan (en cas de victoire) ou deux points de plus (dans tous les autres cas de figure).

Le tricolore Clément Novalak a signé la pole position et s'élancera douzième cet après-midi en vertu de la grille inversée, tandis que Hauger et Doohan occuperont les sixième et onzième emplacements respectivement. Le départ est prévu à 16h25, heure française.

En conséquence, les qualifications de la Formule 2 sont avancées à 15h20 ce vendredi, tandis que la Course Sprint 1 dans l'antichambre de la F1 aura lieu dès 8h30 samedi matin. Suivront la Course 2 de F3 à 12h40 et la Course Sprint 2 de F2 à 15h45, tandis que les Essais Libres 3 et les qualifications de Formule 1 sont censés se dérouler à 11h et à 14h.

Le programme du Grand Prix de Russie en Formule 1

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 24 septembre Essais Libres 1 10h30-11h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 14h00-15h00 Canal+ Sport Samedi 25 septembre Essais Libres 3 11h00-12h00 Canal+ Sport Qualifications 14h00 Canal+ Dimanche 26 septembre Course 14h00 Canal+