Qui formerait la plus grande écurie F1 de tous les temps ?

Tout au long de la semaine dernière, les éditions internationales de Motorsport Network se sont livré à un exercice original et pour le moins délicat : tenter de constituer la meilleure écurie de Formule 1 de tous les temps. Pour y parvenir, la série s'est découpée en sept podcasts regroupant des discussions riches et animées entre les 18 membres du panel qui ont relevé le défi.

Ces échanges ont permis de faire ressortir certains noms plus que d'autres, pour finalement tenter de les départager en trouvant tant que possible un consensus. Afin de former cette "dream team" imaginaire, puisqu'elle mélange toutes les époques traversées par la Formule 1 depuis 70 ans, sept catégories avaient été crées.

Ce lundi, Motorsport.com vous soumet les résultats issus de ces échanges, avec toute la subjectivité que cela comporte. À vous de nous dire ce que vous auriez fait différemment, grâce à l'espace réservé aux commentaires au bas de cet article !

En marge de cette série originale, Motorsport.com a recueilli la réaction de l'un des lauréats, qui n'est autre que l'actuel patron sportif de la Formule 1, Ross Brawn. "C'est quelque chose qui veut dire beaucoup pour moi, c'est très particulier", a-t-il reconnu. "Nous faisons face à une période difficile actuellement. C'est génial de se souvenir d'époques fantastiques que nous avons connues en Formule 1, et nous vivrons des époques fantastiques à l'avenir."

"Cela nous donne l'inspiration pour trouver une manière de surmonter ces temps difficiles. La F1 était dans une formidable situation il y a six mois, et elle le sera aussi dans six mois. Cela me motive vraiment, et c'est très particulier. Il s'agit certainement d'une équipe avec laquelle j'aurais été honoré de travailler."

Directeur d'équipe : Toto Wolff

Ils auraient pu gagner : Frank Williams, Jean Todt

Pilote #1 : Lewis Hamilton

Ils auraient pu gagner : Ayrton Senna, Michael Schumacher

Pilote #2 : Stirling Moss

Ils auraient pu gagner : Gerhard Berger, Ronnie Peterson

Directeur technique : Ross Brawn

Ils auraient pu gagner : Patrick Head, Adrian Newey

Directeur sportif : Stefano Domenicali

Ils auraient pu gagner : Jo Ramírez, Ron Meadows, Jonathan Wheatley

Chef designer : Adrian Newey

Ils auraient pu gagner : Rory Byrne, Gordon Murray

Ingénieur de course : Peter Bonnington

Ils auraient pu gagner : Giorgio Ascanelli, Chris Dyer, Guillaume Rocquelin, Rob Smedley