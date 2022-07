Les pneus 13" auraient "probablement" aggravé les rebonds

Au-delà des nouvelles règles techniques pour 2022 qui ont replacé l'effet de sol comme source fondamentale de l'appui généré par les F1, un autre changement d'importance a été l'arrivée des pneus 18 pouces en lieu et place des 13 pouces.

Dans le débat sur la question du marsouinage, et des rebonds en général, cette évolution est souvent pointée du doigt comme l'une des raisons des difficultés que peuvent connaître les équipes et les pilotes à s'adapter. Cette idée repose sur le fait que l'effet de sol impliquant d'avoir une monoplace plus proche de la piste qu'auparavant, il faut qu'elle soit particulièrement rigide au niveau des suspensions pour offrir à tout moment le maximum d'appui, et donc de performance.

Or, si l'on ajoute aux suspensions bien plus rigides des pneus dont le flanc est bien moins épais qu'auparavant, la capacité d'absorption des bosses serait encore plus limitée. Pourtant, Pirelli estime que le paramètre des 18 pouces n'est pas un facteur aggravant dans les problèmes rencontrés depuis le début d'année. Plus encore, dans un entretien pour Motorsport.com, le directeur de la compétition du manufacturier, Mario Isola, estime que le maintien des pneus 13 pouces aurait en fait contribué à accentuer les rebonds.

"Je ne pense pas que ce soit une question de 18 ou de 13 pouces", a déclaré l'Italien. "C'est un effet qui provient des voitures. Mais évidemment, peut-être qu'avec le flanc plus grand des 13 pouces, cet effet de rebond aurait pu être encore plus important, parce que vous avez le flanc qui est beaucoup plus haut et qui fonctionne comme une sorte de suspension, beaucoup plus que le flanc actuel."

"Maintenant, les voitures sont plus rigides et les pneus sont plus rigides, et c'est quelque chose que les équipes doivent gérer. Je ne pense pas que les 18 pouces aggravent ces effets. Je pense que c'est probablement le contraire."

La gamme de pneus 18 pouces Pirelli.

Quoi qu'il en soit, la FIA s'est lancée dans une récolte de données depuis le Grand Prix du Canada pour tenter de mieux comprendre le phénomène de rebond et de mettre en place à partir du Grand Prix de Belgique des mesures pour en limiter le danger sur la santé des pilotes, à court ou long terme. Plusieurs options sont sur la table, notamment pour 2023, en sus de réunions techniques qui ont eu lieu depuis Silverstone.

Les possibilités d'une élévation des bords du plancher, d'une réduction de la taille de ce dernier ou encore d'une suppression de l'ailette sur le bord de fuite ont été évoquées. Les ingénieurs des écuries pensent quant à eux que le problème pourrait être mieux maitrisé via l'élargissement des options en matière de réglages de suspension, d'aucuns appelant à un retour des mass dampers.

