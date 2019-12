Pirelli dévoile les pneus pour les 4 premiers GP de 2020

Pirelli a annoncé les types de pneus sélectionnés pour les quatre premiers Grands Prix de la saison 2020. Comme officialisé précédemment ce mardi, les pneus de construction 2019 sont maintenus donc les écuries auront à leur disposition avec ces gommes connues.

Suite à la simplification des composés effectuée entre 2018 et 2019, le manufacturier unique de la Formule 1 va "piocher" parmi une gamme de cinq composés pour former la sélection de trois enveloppes par Grand Prix, dont la dénomination (tendres, mediums, durs) ne variera pas d'une course à l'autre. La gamme de pneus va du plus dur (C1) au plus tendre (C5).

Cela permet de constater que, pour les premiers Grands Prix de 2020, Pirelli a fait un choix de milieu de gamme à chaque fois. Pour Bahreïn, il s'agit d'une modification puisque la sélection 2019 penchait plutôt du côté dur de la gamme.

Choix Pirelli 2020

Grand Prix C1 (+ dur) C2 C3 C4 C5 (+ tendre) Australie Bahreïn Chine Vietnam

H : Hard (dur) ; M : Medium ; S : Soft (tendre).