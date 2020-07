Comment va se dérouler le podium du GP d'Autriche

Crise du coronavirus oblige, les repères sont chamboulés pour la Formule 1, qui évolue dans un environnement particulier ce week-end sur le Red Bull Ring. La bulle sanitaire que constitue le paddock est régie par des consignes et des restrictions draconiennes qui auront également une incidence sur la cérémonie du podium. La nouvelle procédure a été confirmée dimanche matin par la FIA, et il faudra s'y habituer pour quelque temps au moins.

Comme l'avait laissé entendre le patron sportif de la F1, Ross Brawn, il y a quelques semaines, le podium se déroulera sur la piste à l'issue de la course. On a pu en avoir un premier aperçu lors des épreuves de Formule 2 et Formule 3 ce week-end (photo ci-dessus).

Une fois le drapeau à damier abaissé, il sera demandé aux trois premiers de la course de ralentir significativement afin de laisser tous les autres concurrents les doubler. Ceux-ci rejoindront le Parc Fermé conformément à l'habitude. Seuls en piste, les trois premiers regagneront la ligne de départ/arrivée, où ils positionneront leurs monoplaces devant des panneaux comme c'est le cas à l'issue des qualifications.

Seuls les mécaniciens des équipes concernées et les officiels de la FIA seront autorisés à accéder à cette zone pour s'occuper des monoplaces. Les pilotes procéderont à la pesée avant de répondre à la traditionnelle interview d'après-course, qui devrait être menée par Jenson Button.

Après ces réactions, chaque pilote verra un chariot radiocommandé lui apporter une bouteille d'eau, une serviette, un masque et une casquette Pirelli. Ces deux derniers accessoires seront obligatoires pour la cérémonie du podium. Celle-ci se déroulera sur des estrades distinctes disposées sur la grille et les hymnes nationaux seront joués comme à l'accoutumée, avec également la présence de drapeaux virtuels pour rappeler la nationalité des pilotes récompensés. La célébration au champagne clôturera le protocole.