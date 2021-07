Les points échappent encore et toujours à Russell

"Si proche, et pourtant !" Voilà deux saisons et demie que George Russell est en quête de ses premiers points avec Williams en Formule 1, et les opportunités se multiplient sans jamais se concrétiser. Le week-end dernier, au Grand Prix de Styrie, Russell avait été contraint à l'abandon par un problème technique alors qu'il était huitième ; ce week-end, il a réalisé l'exploit d'atteindre la Q3 et occupait même la huitième position sur la grille.

L'Anglais n'est toutefois pas parvenu à se maintenir à ce niveau, avec la perte de quatre places au premier tour. "Je n'ai pas pris le meilleur départ qui soit, à vrai dire", relate-t-il au micro de Sky Sports F1. "J'ai pris un bon envol, mais Tsunoda a fait un assez gros blocage de roue et m'a un peu coupé la route pour éviter de percuter son coéquipier, j'ai dû freiner et deux pilotes m'ont dépassé. Cela n'a pas vraiment changé l'issue de notre course, car c'étaient des voitures plus rapides qui allaient forcément finir devant."

Russell a ensuite mené une course très solide avec sa stratégie à un arrêt, se hissant dans le top 10 au 52e passage. Il a ensuite résisté à l'Alpine de Fernando Alonso pendant une dizaine de tours, avant de céder aux assauts du double Champion du monde à quatre boucles du but.

"J'ai attaqué autant que possible, je suis allé aussi vite que possible, et au final, si l'on pouvait choisir n'importe quel pilote à avoir derrière soi, ce ne serait probablement pas Fernando", confie le pilote Williams, qui fait l'objet d'une enquête des commissaires pour avoir changé de trajectoire au freinage. "C'était très serré. C'était très compliqué avec toute son expérience et sa vitesse : hier, il était vraiment, vraiment rapide et il aurait dû finir dans le top 5 [en qualifs]. Essayer de le maintenir derrière, avec sa rapidité digne du top 5 ce week-end, c'était probablement impossible."

Russell fait contre mauvaise fortune bon cœur et tire de cette performance des points positifs, indiquant qu'elle lui donne "énormément" de confiance. "Je fais tellement corps avec la voiture et l'équipe en ce moment, nous tirons vraiment le maximum du package, ce que je trouve extrêmement important – surtout le samedi car il y a la pression, si l'on fait une petite erreur on est pénalisé. Cela se voit au fil de la course, tout le monde prend un rythme et ce véritable rythme se dévoile."

"Nous faisons tous du très bon travail et c'est extrêmement serré. Douzième en France, huitième la semaine dernière avant notre abandon, onzième aujourd'hui – toutes des courses où toutes les voitures des top teams étaient à l'arrivée. Le seul abandon aujourd'hui était Ocon, qui était derrière nous. Ça vient, mais c'est frustrant." Le compteur de Russell et de Williams au championnat, pour l'heure, reste désespérément bloqué à zéro.