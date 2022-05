Les points d'Ocon ont le goût "de podium ou de victoire"

Alors que les deux Alpine étaient hors du top 10 sur la grille de départ du Grand Prix d'Espagne, elles ont franchi la ligne d'arrivée dans les points. Fernando Alonso a gagné onze positions tandis qu'Esteban Ocon a été le mieux classé, prenant la septième place grâce à plusieurs dépassements en début de course.

L'heure était donc à la célébration dans le camp français ce dimanche. Particulièrement satisfait d'ajouter six points à son compteur, Ocon a estimé qu'Alpine "ne pouvait pas espérer mieux" sur le circuit de Barcelone compte tenu du rythme supérieur des pilotes ayant composé le top 6.

"Super course ! Vraiment content du résultat", s'est exclamé le Français au micro de Canal+. "[Valtteri] Bottas était trop rapide, il y a vraiment un groupe qui s'est créé devant. On a été agressif sur le début de la course, on a doublé deux ou trois voitures et c'était top, ça marchait fort, donc plutôt content. Ça fait du bien, c'est clair, surtout après notre qualif qui était compliquée hier. En partant dernier [pour Alonso] et nous en dehors des points, mettre les deux voitures dans le top 10 est quand même un petit peu inespéré. Ça a une petite saveur de podium ou de victoire celle-là."

Laurent Rossi, PDG d'Alpine, s'est lui aussi réjoui de cette performance et a appelé l'équipe à faire mieux lors des qualifications, qui restent encore aujourd'hui un point à améliorer : sur les six séances de Q3 qui se sont tenues cette saison, l'écurie n'est parvenue à y placer ses deux voitures que deux fois.

"Avant le départ de la course, le week-end n'avait rien de prometteur", a commenté Rossi. "Mais nous avons réussi à bien redresser la barre, en terminant avec nos deux voitures dans le top 10. Ramener huit points après être parti depuis la 20e et dernière place de la grille avec Fernando et de la 12e avec Esteban, est assurément gratifiant et mérité."

"Nous devons continuer à travailler dur, en particulier en nous assurant une plus grande constance dans nos performances tout au long du week-end, de manière à améliorer nos positions sur la grille de départ. Nous avons démontré sur un circuit exigeant et malgré des conditions difficiles que nous avions tout ce qu'il faut pour être performant le dimanche."