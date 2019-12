Points de pénalité : Vettel et Ricciardo mauvais élèves

Le système à points a été instauré lors de la saison 2014 et le principe est que, lorsqu'un pilote cumule 12 points de pénalité sur une période de 12 mois, il est automatiquement suspendu pour la course suivant celle de la commission de sa dernière infraction.

Sur l'ensemble de l'année 2019, deux pilotes se détachent : Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo, avec tous deux sept points de pénalité reçus. Pour l'Allemand, la situation a été même plus loin que cela puisque, après sa faute en Italie, il comptait neuf points de pénalité et pouvait donc potentiellement être suspendu en cas de nouvelle infraction grave. Son retour en piste dangereux à Monza, suivi par l'accrochage avec Lance Stroll, a d'ailleurs été l'infraction la plus lourdement sanctionnée en termes de points sur la Super Licence (3).

Il faut d'ailleurs signaler qu'avec ses sept points "sur le permis", Vettel n'est pas une situation totalement confortable car il n'en perdra deux que le 9 juin 2020. Or, avant cette date, il y a huit GP inscrits au calendrier, durant lesquels il ne devra pas être sanctionné de plus de quatre unités.

Deux pilotes seulement ont échappé à toute sanction : Valtteri Bottas et Lando Norris.

Tableau récapitulatif des points de pénalité infligés en 2019