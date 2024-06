Qualifs - En pole position, Verstappen reste le meilleur en Autriche

Après avoir signé le meilleur temps de l'unique séance d'essais libres du week-end, Max Verstappen a réalisé la pole position de la course sprint, avant de remporter celle-ci plus tôt dans la journée. Le Néerlandais reste le favori cet après-midi pour la pole position. Auteur de cinq victoires et des quatre dernières pole (en comptant le Grand Prix de Styrie en 2020 et 2021), il est le pilote le plus victorieux sur le Red Bull Ring. Cependant, les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri pourraient venir stopper l'hégémonie du pilote Red Bull dans l'exercice.

Q1 - Les 20 pilotes en huit dixièmes

Max Verstappen est d'ailleurs le premier à prendre la piste sous le soleil et les températures élevées d'Autriche. Il signe le premier chrono de cette séance en 1'06''054. C'est ensuite Sainz puis Leclerc qui se montre le plus rapide en 1'05''901. Dans ce début de séance, les deux Ferrari, les deux McLaren et Yuki Tsunoda se tiennent en 40 millièmes, à plus d'une seconde du meilleur temps des qualifications sprint.

Les Mercedes entrent en piste après toutes les autres monoplaces. Hamilton remonte au septième rang, tandis que George Russell réalise le meilleur chrono en 1'05''614. Il est battu par Verstappen en 1'05''336, puis Carlos Sainz en 1'05''263. À six minutes du terme, Lewis Hamilton pointe à la 16e place pour seulement 17 petits millièmes alors que les 20 monoplaces se tiennent en neuf dixièmes.

Alors que le haut de la feuille des temps ne bougera pas dans cette Q1, le septuple champion du monde est le premier à sortir puis à s'élancer et remonte au sixième rang. C'est chaud pour Alonso et Pérez qui termine cette Q1 aux 15e et 12e places. Les deux Alpine se qualifient tandis que Lance Stroll n'a pas eu cette chance et ne passera pas en Q2.

Éliminés en Q1 : Albon, Stroll, Bottas, Sargeant, Zhou.

Q2 - Gasly et Alonso ne passeront pas en Q3

Carlos Sainz, auteur du meilleur temps en Q1, est le premier en piste et réalise le premier tour rapide de cette deuxième partie des qualifications en 1'05''745. Il est battu par son coéquipier Charles Leclerc en 1'05''532. Les deux Alpine viennent s'intercaler entre les deux pilotes Ferrari. Après avoir aligné tous les secteurs en violet, Verstappen frappe fort en réalisant un 1'04''577, à une demi-seconde des Mercedes. Le Néerlandais bat également le chrono de sa pole position lors des qualifications sprint.

Au début du deuxième run, les deux Mercedes remonte aux troisième et quatrième rangs, tandis que Verstappen améliore sa propre marque en 1'04''469. Nico Hülkenberg améliore son chrono, faisant reculer Ocon à la dixième place, à la limite de l'élimination. Cependant, les cinq pilotes de la zone rouge ne parviennent pas à améliorer. Cela permet à Alpine de placer une de ses deux monoplaces dans la dernière partie des qualifications. Dans le même temps, Aston Martin confirme sa mauvaise passe avec l'élimination de Fernando Alonso à la 15e place.

Éliminés en Q2 : Ricciardo, Gasly, Magnussen, Tsunoda, Alonso.

Q3 - Verstappen écrase la concurrence

Dans cette Q3, c'est Nico Hülkenberg qui s'élance en premier sur la piste du Red Bull Ring. À la fin de son tour, l'Allemand a pu donner indirectement de l'aspiration à Max Verstappen. Le Néerlandais réalise le meilleur temps en 1'04''426. Il est suivi de Norris à trois dixièmes puis de Russell à cinq dixièmes. Ocon pointe à la neuvième place.

À trois minutes de la fin de ces qualifications, tous les pilotes ressortent pour un ultime tour rapide. Max Verstappen améliore sa propre marque en 1'04''314. Il ne sera pas battu. Oscar Piastri remonte au second rang avant de voir son coéquipier Lando Norris s'intercaler devant lui. Cependant, le temps de l'Australien est annulé et tombe au septième rang, laissant la troisième place à la Mercedes de George Russell.

