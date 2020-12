Les pole positions de la saison 2020 de F1

Sur 15 circuits différents visités (à deux reprises pour certains), 12 records ont été battus ou établis. Pour le Mugello, le circuit de l'Algarve, Imola dans sa nouvelle configuration ou encore la version Outer de Sakhir, il s'agissait de la première pole signée, donc il allait forcément s'agir d'un record en Formule 1.

Plus intéressant est le fait que sur les 11 autres pistes, seules Barcelone, Istanbul (grâce à la pluie) et Abu Dhabi ont maintenu leur record. Concernant l'Espagne, il faut sans doute y voir l'influence des conditions météo entre un GP qui s'est tenu en plein mois d'août alors qu'il est habituellement situé au début du mois de mai ; malgré cela, il s'est en fallu de 0"178 pour que la référence tombe.

Les monoplaces 2020 ont clairement établi leur statut de F1 les plus rapides de l'Histoire avec le record battu à Monza. Lewis Hamilton y a signé le record de vitesse, en bouclant le tour à 264,362 km/h de moyenne. Plus symbolique, le record du tour le plus court en temps a également été battu grâce à la version courte de Sakhir qui a donné un tour de pole en 53 secondes, avec Valtteri Bottas.

Mercedes est bien sûr omniprésent dans cette liste même si le score parfait n'a pas été réalisé avec deux poles manquées lors des quatre derniers GP. Il pourrait s'agir l'année prochaine de référence difficiles à atteindre avec la réduction de l'appui aéro et l'arrivée des nouveaux pneus Pirelli, avec des F1 version 2022 qui seront sans doute nettement plus lentes.

Les pole positions de 2020

Hamilton avait été moins dominateur en 2019, mais il a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes avec un total de 10 poles pour lui (portant son total en carrière à 98) contre cinq pour Bottas (soit 16 en carrière), une pour Lance Stroll (sa toute première en F1) et la dernière pour Max Verstappen (la troisième depuis ses débuts).

Grand Prix Pilote Écurie Temps 2020 Pneus Moy. au tour (km/h) Record de la pole

précédent/actuel Victoire ? Autriche V. Bottas 1'02"939 C4 246,981 1'03"003 (2019) Oui Styrie L. Hamilton 1'19"273 196,091 1'02"939 (2020) Oui Hongrie L. Hamilton 1'13"447 C4 214,734 1'14"572 (2019) Oui GBR L. Hamilton 1'24"303 C3 251,564 1'25"093 (2019) Oui 70e Anniv V. Bottas 1'25"154 C3 249,049 1'24"303 (2020) Non Espagne L. Hamilton 1'15"584 C3 221,713 1'15"406 (2019) Oui Belgique L. Hamilton 1'41"252 C4 249,026 1'42"519 (2019) Oui Italie L. Hamilton 1'18"887 C4 264,362 1'19"119 (2018) Non Toscane L. Hamilton 1'15"144 C3 251,277 - Oui Russie L. Hamilton 1'31"304 C5 230,579 1'31"387 (2018) Non Eifel V. Bottas 1'25"269 C4 217,345 1'28"351 (2004) Non Portugal L. Hamilton 1'16"652 C2 218,530 - Oui E-Romagne V. Bottas 1'13"609 C4 240,084 - Non Turquie L. Stroll 1'47"765 178,321 1'25"049 (2011) Non Bahreïn L. Hamilton 1'27"264 C4 223,267 1'27"866 (2019) Oui Sakhir V. Bottas 53"377 C4 238,957 - Non Abu Dhabi M. Verstappen 1'35"246 C5 209,924 1'34"779 (2019) Oui

Les polemen en images