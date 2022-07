La police alerte sur un risque d'invasion du circuit à Silverstone

Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 devrait attirer plus de 400 000 personnes au fil des trois journées de compétition. Et pourrait être, selon la police du Northamptonshire, comté où se situe le circuit de Silverstone, la cible d'actions de la part de manifestants, qui pourraient aller jusqu'à pénétrer sur la piste pendant le roulage des F1.

Dans un communiqué, le commandant de l'événement, l'inspecteur en chef Tom Thompson, a exhorté les manifestants à ne pas envahir la piste pour des raisons de sécurité. "Nous avons reçu des informations crédibles selon lesquelles un groupe de manifestants prévoit de perturber l'événement et éventuellement d'envahir la piste le jour de la course."

"Tout d'abord, je tiens à lancer un appel direct à ce groupe de personnes et je vous demande instamment de ne pas vous mettre en danger, vous, les pilotes, ainsi que les nombreux commissaires, bénévoles et membres du public. Pénétrer sur un circuit de course en activité est extrêmement dangereux ; si vous persistez dans ce projet irréfléchi, vous mettez des vies en danger."

"Manifester est bien sûr un droit de l'Homme dans ce pays et nous serions plus qu'heureux de discuter avec vous pour aider à faciliter une manifestation pacifique sur le circuit, nous vous demandons simplement de ne pas créer une situation qui mette des vies en danger."

Contactée par Motorsport.com, la FIA s'est refusée à tout commentaire sur le sujet du fait de l'implication de la police. L'inspecteur en chef Thompson a en sus appelé "les membres du public à faire preuve d'une vigilance accrue" et à signaler toute préoccupation en matière de sécurité à la police.

Pour rappel, en 2020, alors que le Grand Prix de Grande-Bretagne se tenait à huis clos en raison de la crise sanitaire, le mouvement Extinction Rebellion avait vu quatre de ses membres être interpelés après avoir pénétré dans l'enceinte illégalement et avoir déployé une banderole peu avant le départ de l'épreuve.

En 2003, le Grand Prixde Grande-Bretagne avait été neutralisé suite à l'incursion sur la piste du prêtre catholique, le Père Cornelius Horan, au 11e tour de la course, en brandissant des messages religieux. Il avait été évacué puis arrêté et emprisonné pendant deux mois après avoir été jugé coupable d'intrusion aggravée.

Cornelius Horan sur la piste de Silverstone lors du GP de 2003.