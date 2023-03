Pollock candidat à la F1 avec une écurie paritaire

Un nouveau projet d'écurie de Formule 1 a été révélé, avec à sa tête Craig Pollock. L'objectif est de mettre sur pied une structure au sein de laquelle la parité hommes-femmes serait scrupuleusement respectée, avec l'ambition de débuter dans la discipline en 2026. L'écurie serait baptisée Formula Equal et basée au Moyen-Orient.

Ancien manager de Jacques Villeneuve et fondateur-dirigeant de l'écurie BAR à la fin des années 1990, mais aussi à l'initiative du projet de motoriste PURE qui avait finalement capoté en 2014, Craig Pollock a dévoilé les grandes lignes de ce nouveau projet ce mardi lors d'une interview accordée à CNN. Formula Equal va ainsi répondre à l'appel à candidatures lancé par la FIA pour une place sur la grille à partir de 2025, tout comme l'a fait Andretti. On sait que Hitech et Panthera Team se sont également positionnés.

"Cela fait près de quatre ans que l'on travaille à la construction d'une toute nouvelle écurie de Formule 1, tout en tenant compte de notre ambition d'offrir aux femmes des opportunités et des voies d'accès au plus haut niveau en sports mécaniques", explique le Britannique, âgé de 67 ans. "Le concept et l'idée étaient d'essayer de bâtir une écurie de Formule 1 composée à 50% d'hommes et à 50% de femmes, ce qui est extrêmement difficile à faire avec une équipe existante. C'est beaucoup plus facile en partant d'une feuille blanche."

Craig Pollock sur la grille du GP de Hongrie en 2011.

Craig Pollock précise qu'il aimerait voir cette parité se concrétiser également pour la composition du duo de pilotes mais se dit conscient de la difficulté pour être certain de recruter une femme possédant la super licence.

"Je pense que ce serait absolument fantastique", admet-il. "Mais la réalité est que pour pouvoir être dans le cockpit d'une Formule 1, il faut un certain nombre de points pour la super licence. Je ne peux pas le promettre la main sur le cœur, mais on suit ça de très près. J'espère simplement pour les femmes que ce sera le cas. Mais pour être très clair, il ne s'agit pas seulement des femmes pilotes en Formule 1. Il s'agit de l'ensemble de l'équipe. On veut que ce soit le cas jusqu'au conseil d'administration si on le peut. On aimerait que l'écurie de Formule 1 soit à l'avenir composée d'un nombre égal de femmes et d'hommes."

On sait par ailleurs que l'Arabie saoudite cherche à étendre son implication et son influence en F1 au-delà de l'organisation de son Grand Prix national, ce qui pourrait se faire via la constitution d'une écurie. Craig Pollock a refusé de confirmer ou infirmer à ce stade l'implication saoudienne dans ce projet mais a assuré qu'il était "en discussions avancées avec un pays du Golfe" pour que l'écurie soit basée au Moyen-Orient.