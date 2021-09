Première mise à jour pour F1 2021, Portimão ajouté

Lors de la sortie du jeu F1 2021, en juillet, EA Sports et Codemasters avaient annoncé leur intention d'ajouter au cours des mois suivants trois nouveaux circuits en qualité de DLC gratuits : Portimão et Imola, qui ont tardivement intégré le calendrier du Championnat du monde en raison de l'annulation de plusieurs Grands Prix, et Djeddah.

Et ce lundi 13 septembre, la première mise à jour majeure du jeu comprenant le circuit de Portimão a été rendue disponible aux joueurs du monde entier, qui peuvent désormais participer pour la première fois au Grand Prix du Portugal de F1, qui s'est tenu en avril dernier. De plus, la mise à jour comprend une réévaluation des performances des monoplaces, afin qu'elles reflètent mieux la hiérarchie de cette saison, et l'ajout de l'Aston Martin Vantage comme voiture de sécurité, qui rejoint la Mercedes AMG GT R.

Les plans de Codemasters pour les prochaines mises à jour ont été évoqués. En octobre, le circuit d'Imola sera ajouté à son tour, tandis que la mise à jour tant attendue du mode Esports devrait régler les nombreux problèmes connus par les joueurs participant à des courses de ligue. Le mois suivant, en novembre, le circuit urbain de Djeddah, où se tiendra le premier Grand Prix d'Arabie saoudite de l'Histoire, complétera le calendrier F1. Le mode Formule 2 sera aussi mis à jour avec l'ajout des équipes et des pilotes ayant participé à la saison 2021.

"Nous sommes ravis de rendre enfin disponible notre premier circuit gratuit et d'informer nos joueurs sur ce qui se passera lors des prochains mois", a déclaré Paul Jeal, directeur de la franchise F1 de Codemasters. "Nos joueurs nous ont fait savoir à quel point ils étaient impatients de découvrir les nouveaux circuits de la saison 2021, et l'arrivée de Djeddah quelques semaines avant [le GP de F1] en décembre sera un moment fort."

En plus de la mise à jour de ce lundi, EA Sports et Codemasters offrent un essai gratuit de F1 2021 sur Xbox et Playstation. Cette version peut être téléchargée dès maintenant sur les boutiques en ligne respectives.