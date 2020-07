Le GP du Portugal pourrait générer 120 millions d'euros de revenus

La pandémie de COVID-19 a entraîné le remaniement du calendrier 2020 et contraint la F1 à chercher de nouvelles destinations en Europe, base de toutes les écuries du paddock, et hors du calendrier original pour étoffer le nombre d'épreuves sans accentuer le casse-tête logistique et mettre en danger son personnel. Dans ces conditions, et si la situation n'évolue pas défavorablement d'ici l'automne, plusieurs circuits historiques vont faire leur retour (Imola et le Nürburgring) alors que de nouvelles pistes vont faire leur apparition en Championnat du monde (le Mugello et Portimão).

Avec cette dernière, c'est aussi le Grand Prix du Portugal (23-25 octobre) qui va faire un inattendu comeback, 24 ans après sa 16e et dernière édition sur la piste d'Estoril. Une opportunité inopinée, donc, mais dont la région d'Algarve, qui donne son nom au tracé de Portimão (officiellement appelé "Autódromo Internacional do Algarve") espère bien profiter. En effet, la F1 a pour objectif de faire de l'épreuve lusitanienne la première à pouvoir accueillir du public cette année, avec les retombées qui pourraient aller avec.

Ainsi, dans un communiqué officiel, l'Office de tourisme de l’Algarve a indiqué espérer que la course génère des revenus directs (liés à l'organisation et aux spectateurs) à hauteur de 40 millions d'euros et des revenus indirects de l'ordre de 80 millions d'euros. Des chiffres importants avec un enjeu économique et social majeur : aider le secteur-clé du tourisme, gravement touché par la crise du coronavirus et les restrictions imposées pour y faire face.

Une semaine d'août en octobre João Fernandes

Aussi, évoquant l'impact de l'accueil d'un GP avec public, même limité, João Fernandes, président de l’Office de tourisme de l’Algarve, a résumé en une formule : "Cet événement pourrait représenter une semaine d'août en octobre, ce qui assurera l’activité de nombreuses entreprises durant la basse saison."

"Nous sommes heureux et fiers de cette décision", a-t-il également expliqué. "Au-delà de notre volonté de ramener ce sport dans notre pays, l'organisation d'un événement international de cette envergure en Algarve était une chose que l'on souhaitait depuis longtemps. Cette concrétisation est le résultat de plusieurs années de travail et d'un effort collectif entre différents organismes – à commencer par l'Autódromo do Algarve lui-même, la municipalité de Portimão et l’Office du tourisme de l'Algarve – impliquant également la collaboration indispensable du secrétaire d'État au Tourisme et du ministère de l'Économie ainsi que des autorités régionales et nationales de santé."

"Grâce à cette collaboration commune, il a été possible de transformer une crise en une opportunité. Nous avons pu démontrer qu'il s'agit d'une destination sûre, dotée d'infrastructures de qualité et d'une offre touristique diversifiée qui enrichit le séjour des visiteurs. L’Algarve est capable de répondre aux normes exigeantes requises pour accueillir la première compétition de sport automobile. C'est un signe de confiance très positif qui est donné à notre région."