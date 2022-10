Pourchaire : "La meilleure heure de ma vie"

Théo, comment c'était ?

C'était incroyable. La meilleure heure de ma vie. [Austin] est un circuit incroyable, je découvrais cette piste ainsi que la voiture. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions en ce moment, [je suis] tellement heureux. Je suis content d'aider l'équipe dans son travail également. Nous avons fait quelques tests, tout est bon, donc tout le monde est content. C'est donc un bon début de week-end.

Vous n'avez passé que peu de temps en piste, mais qu'avez-vous appris là-bas ?

C'était une bonne séance, nous avons fait pas mal de tours. Il y a eu un drapeau rouge au début [en raison de l'accident d'Antonio Giovinazzi, ndlr], ce qui a un peu compromis le début de la séance. Mais tout va bien, les tours étaient bons. J'ai fait quelques erreurs, j'ai essayé d'aller à la limite et de comprendre certaines choses, tous les réglages sur le volant. Je viens de la Formule 2, c'est très différent, mais c'est une bonne expérience pour l'avenir. C'est super, je me sens bien, je suis tout simplement heureux d'être là. J'essaie de profiter de chaque minute et d'apprendre autant de choses que possible.

Quelles sont les prochaines étapes désormais ? Est-ce qu'il y a d'autres séances ou tests prévus ?

Je l'espère. Les essais, normalement non, parce que je n'irai pas au Brésil [pour le GP de São Paulo]. Au Mexique, je serai avec l'équipe pour être pilote de réserve et aussi pour travailler sur mon amélioration, pour apprendre beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup plus de choses [à apprendre en F1] qu'en Formule 2. Il y a la dernière manche de F2 à Abu Dhabi, donc je serai concentré là-dessus pour bien finir ma saison. Ensuite il y aura le test rookies [en F1]. Il n'est pas confirmé que je piloterai avec l'équipe mais, normalement, je le ferai."

Est-ce que Valtteri Bottas vous a donné des conseils ?

Oui, un peu. Honnêtement, Valtteri est un gars très gentil. Je le connais depuis quelques mois, depuis que j'ai commencé à travailler avec l'équipe, c'est un gars très gentil, très cool. C'est très agréable de travailler avec Zhou et Valtteri.

Propos recueillis par Luke Smith