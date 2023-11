Pourquoi AlphaTauri sort une évolution "joker" lors du dernier GP

La fin de saison 2023 a vu AlphaTauri inscrire 16 de ses 21 points, la structure basée à Faenza engrangeant ces unités lors de la triple manche américaine (Austin, Mexico, Sao Paulo), même si l'épreuve de Las Vegas a été bien moins bonne.

Au cœur de cette résurgence, pour une écurie qui avait jusqu'ici peiné en ne marquant que cinq points sur les 17 Grands Prix précédents, des modifications techniques d'importance. Depuis Singapour, en effet, l'AT04 utilise la suspension arrière de la RB19 et non plus la sienne, ce qui a amélioré sa stabilité. À cela s'ajoutent des modifications progressives du plancher.

Pour la dernière épreuve de l'année 2023, ce week-end à Abu Dhabi, AlphaTauri va disposer d'une chance de battre Williams dans la lutte pour la septième place chez les constructeurs. Et pour cela, la structure dirigée par Peter Bayer espère tirer parti d'une ultime mais majeure évolution de sa monoplace, incluant le plancher.

S'exprimant en exclusivité pour Motorsport.com, Bayer a expliqué que l'objectif originel de cette introduction tardive était d'effectuer des tests pour sa F1 version 2024. Toutefois, il espère que ce "petit joker dans la poche arrière" aidera son écurie à rattraper Williams, en gagnant encore quelques dixièmes de seconde.

"Tout le monde est motivé par le fait de mener la chasse à Williams jusqu'au bout et nous avons une grosse amélioration pour Abu Dhabi qui, nous l'espérons, nous apportera les dixièmes manquants pour nous battre pour les premières places. L'objectif stratégique initial était 2024, mais comme nous nous sommes mis dans cette situation, il est pratique de pouvoir compter sur un autre petit joker dans la poche arrière."

"Il faut d'abord que cela fonctionne, mais les données que nous avons recueillies par CFD et en soufflerie sont très prometteuses et nous aideront à en trouver d'autres. Encore une fois, tout est question d'équilibre, d'efficacité aérodynamique et d'appui à l'arrière."

Le directeur technique de l'écurie, Jody Egginton, a ajouté que l'évolution était en premier lieu un "exercice de recherche et développement" rendu possible par la stabilité réglementaire entre 2023 et 2024. "C'est un plancher et il s'agit de tirer des enseignements pour l'année prochaine. C'est plus un exercice de recherche et développement qu'autre chose", a-t-il déclaré à Motorsport.com.

"C'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps, bien avant que nous n'envisagions de nous battre pour une place lors de la dernière course de l'année, donc c'est totalement indépendant de ça. C'est un exercice de R&D. Avec une réglementation stable, il est facile de conserver des choses [d'une saison à l'autre] et l'évolution du plancher pour Abu Dhabi en fait partie. Cela vous donne l'occasion de pousser un peu plus loin et d'apprendre davantage en sachant que l'année prochaine, la réglementation sera stable."

Avec Filip Cleeren