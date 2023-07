Pourquoi les Aston Martin ont-elles chuté dans la hiérarchie ?

Grâce à Fernando Alonso, Aston Martin a engrangé cinq podiums lors des six premières manches de la saison 2023 de Formule 1. Cette écurie qui a fini septième du championnat la saison dernière était la surprise de l'année, étant la plus proche de Red Bull.

Mais lors des cinq Grands Prix qui ont eu lieu depuis lors, Aston Martin n'a obtenu qu'une arrivée dans le top 3, avec la deuxième place de Fernando Alonso au Grand Prix du Canada. Le reste du temps, l'Ibère a fini cinquième, septième ou encore neuvième.

Aston Martin a devancé Mercedes au championnat des constructeurs jusqu'à l'Espagne, mais a désormais 39 points de retard sur les Flèches d'Argent. La pression de derrière est faible grâce au manque de rythme, aux stratégies discutables et aux arrêts au stand ratés de la Scuderia Ferrari.

Dans le paddock, on s'attendait à un regain de performance au Grand Prix de Hongrie, sur une piste lente qui était censée convenir aux caractéristiques de l'AMR23 : un appui aéro élevé et du grip mécanique, mais un manque de vitesse de pointe. Or, Fernando Alonso et Lance Stroll n'ont pu faire mieux que neuvième et dixième.

Alonso a laissé entendre que la nouvelle construction des pneus Pirelli s'était avérée préjudiciable à Aston Martin et à Red Bull, mais les dirigeants de la structure de Silverstone ne sont pas convaincus par cette hypothèse. Le directeur performance Tom McCullough estime qu'il n'y a "pas de grand changement" en matière de performance.

"Ce serait une excuse facile, n'est-ce pas ?" a renchéri le directeur d'équipe Mike Krack. "Nous voyons qu'il y a une petite différence avec ces pneus, mais ils ont été apportés pour des raisons de sécurité. Ainsi, de ce point de vue-là, tout le monde doit les utiliser, et c'est pareil pour tout le monde."

Fernando Alonso (Aston Martin) et Sergio Pérez (Red Bull)

C'est au contraire la hiérarchie serrée du peloton qui est désignée comme explication à cette chute au classement. Les dirigeants de l'écurie affirment qu'Aston n'a pas perdu en performance et même que l'AMR23 est plus proche de la Red Bull qu'en début de saison, simplement que les évolutions de la concurrence ont placé davantage de monoplaces entre ces deux-ci.

"Si vous regardez l'écart entre nous et la première ligne [en Hongrie], il n'est pas plus grand", indique le directeur d'équipe Mike Krack. "En fait, il est plus petit qu'avant. Avec l'écart que nous avons, quelques courses auparavant, on se qualifiait quatrième ou troisième. Maintenant, ça ne permet que la huitième place, ce qui montre la densité des performances actuellement. La grille est si dense de nos jours qu'un rien fait perdre deux places... Il faut vraiment tout réussir à 100%."

Ces commentaires sont corroborés par le fait qu'Alonso a perdu du temps dans deux virages lors de la Q3 en Hongrie, segment où le top 10 était couvert par seulement 0"577. Si l'Espagnol avait assemblé ses trois secteurs les plus rapides dans le même tour, il aurait été cinquième et non huitième.

Au Grand Prix de Bahreïn en ouverture de la saison, le poleman Max Verstappen était à 0"014 de son tour parfait, Alonso à 0"064 du sien. L'écart théorique entre eux était de 0"578. Au Hungaroring, Verstappen a perdu du temps dans le premier et le troisième secteur ; avec un tour parfait, il aurait pris la pole à Lewis Hamilton pour 0"236 plutôt que de la perdre pour 0"003. Quant à Alonso, avec son tour idéal, il aurait été à 0"560 de Verstappen. Par conséquent, Aston Martin n'a effectivement pas perdu de terrain sur Red Bull.

Le tour imparfait du double Champion du monde a permis aux McLaren évoluées mais aussi aux Alfa Romeo de le reléguer à une place sur la grille peu représentative. Pour la première utilisation de l'allocation de pneus alternative, c'était si serré que George Russell n'a pu faire mieux que 18e, Sergio Pérez neuvième.

Pour monter sur le podium du Grand Prix de Hongrie, Sergio Pérez (Red Bull) a dû dépasser Fernando Alonso (Aston Martin) à la suite de qualifications médiocres

Cependant, en plus du facteur que représente le resserrement de la hiérarchie, il semble que le développement de l'AMR23 n'ait pas donné toutes les performances excomptées. "La manière dont nous avons développé la voiture est très complexe", explique Krack. "Il y a toujours des effets secondaires quand on change quelque chose. Et il faut peser le pour et le contre : utiliser une pièce qui produit plus d'appui mais a un caractère différent, ou vice-versa. Et nous pensons ne pas avoir fait le bon choix dans une ou deux situations."

Et le Hungaroring a confirmé ces doutes : "Je pense que la Hongrie était la dernière pièce du puzzle. C'est une piste où nous nous attendions à être un peu plus compétitifs, et nous ne l'étions pas. C'était le dernier point de donnée pour confirmer que nous ne sommes peut-être pas allés dans la bonne direction."

Aston a en tout cas des évolutions dans les tuyaux, a confirmé McCullough en vue du Grand Prix de Belgique, et l'écart avec Red Bull pourrait donc être réduit, avec éventuellement des podiums à la clé si les pilotes exécutent leur week-end à la perfection.

Krack conclut : "La course au développement est irréfrénée. Il faut tenir le rythme. Nous devons avoir conscience que certaines écuries ont fait du bon travail entre-temps. McLaren a fait un excellent travail avec ses évolutions. C'est à nous d'essayer de les rattraper. C'est typique de la F1 : il faut être humble et réaliste quant à la situation, pas déçu ou surexcité."