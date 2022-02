Pourquoi Aston Martin a présenté sa vraie F1 2022

Alors que la plupart des équipes de F1 ont choisi de repousser au maximum la présentation de leur nouvelle voiture, Aston Martin n'a pas souhaité emprunter un chemin jugé trop risqué. L'écurie britannique a donc été la première à lever le voile sur une vraie F1 2022 (et non un show car) avant de prendre la piste sur le circuit de Silverstone ce vendredi.

Andrew Green, directeur technique d'Aston Martin, a estimé qu'en raison du renouvellement des règles cette saison, de nombreux problèmes pourraient venir ralentir les équipes au moment des premiers tours de piste. Selon lui, plus vite ces problèmes sont découverts, mieux c'est.

"Ce que nous voulions faire, c'était un shakedown le plus tôt possible afin de vérifier tous les systèmes sur la voiture", a-t-il indiqué. "Cela nous laisse un peu de temps entre le shakedown et les essais de Barcelone. C'est la raison pour laquelle nous faisons un shakedown vendredi, pour avoir le temps de réagir."

"J'espère que le shakedown sera bon et que nous n'aurons pas à réagir à quelque chose. Mais comme la voiture est toute neuve, sans aucune [pièce de 2021], que les essais d'avant-saison sont très courts et que la deuxième salve d'essais est si proche du premier Grand Prix qu'il sera presque impossible de réagir, nous avons pensé qu'il était judicieux de faire un shakedown avant les premiers essais. Cela nous donne un bon matelas entre le shakedown et les premiers tests pour réagir."

La nouvelle Aston Martin AMR22

Le bal des présentations s'est ouvert avec un certain goût amer puisque Haas et Red Bull ont choisi de ne monter que leur livrée, respectivement sur un rendu 3D et un show car. À l'inverse, Aston Martin ne voulait pas cacher son jeu. Interrogé sur les raisons derrière la présentation d'une "vraie" F1, Green a répondu : "Parce que nous sommes des gens honnêtes, nous n'essayons pas de mentir ! Nous avions une voiture de disponible, nous ne voulions pas présenter une livrée [et] nous sommes au-dessus de ça. Nous voulions faire une vraie [présentation]."

Les concepts 2022 qui ont été rendus publics, à savoir ceux de Haas et Aston Martin, laissent déjà entrevoir des interprétations différentes en ce qui concerne la forme des pontons. Et Green s'attend à voir apparaitre d'autres solutions au fil des présentations.

"Je pense que nous verrons d'abord des approches différentes", a-t-il affirmé. "Je pense qu'il y a de nombreuses manières d'aborder la question avec les règles 2022 et nous verrons quelques différences au début, certaines autour d'un même thème. Mais je ne pense pas que nous mettrons du temps à tous nous aligner en ce qui concerne les grands aspects visuels de la voiture."