Pourquoi Haas est si rapide en Espagne sans évolution

Épinglés par la direction de course pour avoir roulé de manière excessivement lente en qualifications, les pilotes Haas s'en sont tiré avec une simple réprimande et ont donc pu préserver leur superbe résultat : pour la première fois depuis 2019, l'équipe américaine est parvenue à placer ses deux pilotes en Q3, Kevin Magnussen prenant le huitième temps et Mick Schumacher le dixième.

La performance de Haas est d'autant plus impressionnante que l'équipe est arrivée en Espagne sans évolution, contrairement à la majorité de la grille. Interrogé par Motorsport.com, le directeur Günther Steiner a justifié cette décision en expliquant que le circuit de Barcelone, sur lequel l'équipe a parcouru des centaines de kilomètres cet hiver, lui permettait de mieux comprendre la base dont elle dispose.

"Il y a beaucoup [d'équipes] avec des évolutions, c'est presque une critique que nous n'en ayons pas. Vous imaginez si l'on avait une évolution ? On serait en pole !", s'est-il amusé. "J'ai toujours dit que nous devions trouver le point idéal de cette voiture. Si l'on apporte des évolutions à Barcelone, c'est parce que l'on connaît le circuit, mais je me suis dit : 'OK, on connaît le circuit, donc c'est le bon moment pour tirer le meilleur de la voiture.'"

Mick Schumacher au volant de la Haas VF-22 à Barcelone.

"Sur des circuits comme Miami [ou] Djeddah, que l'on ne connaît pas vraiment et où l'on n'a pas beaucoup de données, on essaie simplement de trouver quelque chose. Alors qu'ici [à Barcelone], on peut examiner la voiture un peu plus en profondeur et c'est ce que nous avons fait. Si nous avions mis des évolutions, nous ne les aurions pas comprises et peut-être que nous aurions été plus lents au lieu d'être plus rapides."

En outre, Haas a opté pour une stratégie d'attente concernant les évolutions car, jusqu'à présent, l'équipe a manqué de régularité. Steiner a ajouté : "Pour moi, c'était comme si nous n'avions pas compris la voiture, parce que si l'on regarde bien, notre performance varie et [normalement] une voiture n'est pas plus rapide ou plus lente d'un circuit à l'autre. C'est pourquoi nous avions simplement besoin de bien comprendre la base et je pense que ça a marché."

"Tout le monde a apporté des évolutions et nous nous sommes rapprochés de tout le monde devant. Je pense que si Kevin n'avait pas eu de problèmes avec le DRS, il aurait été très proche [de Valtteri Bottas, septième], ou devant. Nous savions qu'il y avait plus à faire avec notre voiture et j'espère que nous avons suffisamment appris pour que nous puissions rester à ce niveau pour les prochaines courses. Ce ne sera pas toujours pareil mais au moins nous avons élevé notre niveau sans évolution."

Propos recueillis par Oleg Karpov