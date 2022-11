Pourquoi Hamilton veut désormais courir en F1 après 40 ans

Lewis Hamilton a souvent plaisanté en disant qu'il ne voulait pas être le pilote le plus âgé de la grille de départ. Il s'est réjoui de la prolongation du contrat de Fernando Alonso qui, à 41 ans, s'apprête à continuer à courir pour quelques années encore.

Plus sérieusement, le septuple Champion du monde a toujours affirmé qu'il ne voulait pas continuer à courir jusqu'à ce qu'il soit totalement épuisé, mais qu'il souhaitait plutôt tirer sa révérence lorsqu'il était encore frais et avait l'énergie nécessaire pour se concentrer sur d'autres projets. Mission 44, son association caritative dédiée à l'amélioration de la représentation dans le sport automobile, et Ignite, une association caritative créée avec Mercedes, également destinée à favoriser la diversité, sont deux des projets qui seront au cœur de sa vie après la course, afin de s'assurer qu'il laisse un héritage allant au-delà de ses exploits sur la piste.

Mais après que Hamilton ait révélé, lors d'un entretien avec, entre autres, Motorsport.com à Austin le mois dernier, qu'il prévoyait de signer un nouveau contrat pluriannuel avec Mercedes, un regard nouveau a été porté sur sa situation actuelle en F1. Son contrat expire fin 2023, date à laquelle il aura 38 ans. Même s'il ne prolongeait son contrat que de deux ans, il approcherait de son 41e anniversaire et franchirait un cap qu'il n'osait pas imaginer.

Alors qu'est-ce qui a changé pour Hamilton ? Pourquoi un pilote aussi déterminé à avoir un impact au-delà de ce qu'il fait sur la piste souhaite-t-il continuer à courir ?

Il a reconnu au Mexique qu'il n'était pas sûr de ce qui lui avait fait changer d'avis sur le fait de vouloir continuer à courir après 40 ans. Il a mentionné "cette histoire de déclin vers la fin" comme étant une chose à laquelle il ne souscrit pas, et que même compte tenu de ses intérêts extérieurs, le soutien de Mercedes pour les mener à bien pourrait lui permettre de conserver son énergie pour la piste.

"Je me sens juste bien", a déclaré Hamilton. "Je suis beaucoup plus ancré dans la réalité, j'ai ma maison où je peux passer du temps au Royaume-Uni, quand je viens voir l'équipe, par exemple, et ma famille. Je suis beaucoup plus à l'aise dans tous les domaines. Et je sens que je peux emmener l'équipe vers plus de championnats."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG

Hamilton a toujours précisé que battre le record du nombre de championnats en remportant un huitième titre n'est pas quelque chose qui définira son avenir, même compte tenu des circonstances de sa défaite contre Max Verstappen l'année dernière. Il a souvent parlé de l'"aventure" dans laquelle se trouve désormais Mercedes, qui tente de revenir au sommet après avoir été renversée sur fond de difficultés avec la nouvelle réglementation technique 2022. Partir alors que l'équipe n'est pas encore revenue au sommet ne semble pas être dans les plans de Hamilton.

Le Britannique a reconnu qu'il était "difficile de dire" dans quelle mesure les difficultés de cette année ont eu un impact sur sa motivation à continuer. "Si nous avions eu une année comme l'année dernière, et que nous étions en lutte aux avant-postes toute l'année, qui sait où je serais ?" a-t-il lancé. Cependant, il a évoqué l'énergie tirée du fait de voir l'équipe se souder en 2022, notant le regain de vulnérabilité qu'il a constaté chez nombre de ses collègues malgré les difficultés actuelles.

"Cela a été un processus vraiment intéressant, et je suis reconnaissant d'en faire partie", a déclaré Hamilton. "Je suis impatient de retrouver le succès, d'obtenir enfin cette victoire et ce championnat. Cela rendra tous ces moments difficiles dignes d'intérêt."

À mesure qu'il avançait dans la trentaine, Hamilton a souvent parlé de l'amélioration de sa condition physique, citant son passage à un régime végétal en 2018 comme étant un "changement de vie". En ce qui concerne son entraînement, il a également appris à ajuster ses habitudes au fil des années, car il "devient plus difficile pour nous tous" de rester en pleine forme.

"Il s'agit donc d'être plus méticuleux dans son alimentation, plus méticuleux dans son entraînement", a-t-il expliqué. "Par exemple, l'autre jour, j'ai fait du Pilates avec un bon ami qui est un athlète olympique, et c'était tellement drôle parce que c'était quelque chose que nous n'avions jamais vraiment fait auparavant. J'avais déjà fait du Pilates, mais [c'est] le fait d'ajouter des choses différentes que vous ne feriez pas en temps normal, d'être plus spécifique dans votre routine quotidienne, beaucoup plus que lorsque j'avais 22 ans ; je ne faisais pas les choses que je fais aujourd'hui."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG

Hamilton a également souligné l'importance de prendre soin de son bien-être mental pour "trouver un bon équilibre dans sa vie", notamment en fixant des limites pour protéger son énergie et éviter de se laisser déborder.

"Je n'ai jamais laissé les choses en arriver à ce point", a expliqué Hamilton. "Il s'agit simplement d'être équilibré. Je dis non à tellement de choses. On me demande chaque jour de faire tellement de choses différentes, et je suis en mesure de repousser et de dire non."

"Si je sais que cela va affecter ma préparation, gêner mon entraînement ou mon temps avec mon équipe, ou avoir un impact sur mon week-end de course, c'est un grand non. C'est avec les amis, c'est avec les relations. C'est sur cela que je me concentre."

Tout cela a donné à Hamilton le genre de longévité que très peu d'athlètes auront un jour. Deux icônes du tennis, Serena Williams et Roger Federer, ont raccroché les raquettes cette année après avoir joué jusqu'au début de la quarantaine. Tom Brady, un ami d'Hamilton, a réussi à prolonger sa carrière dans la NFL bien au-delà de la quarantaine, malgré les exigences physiques de ce sport. Tous ces joueurs sont une source d'inspiration pour Hamilton.

Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, a estimé que la comparaison avec Brady était pertinente. "Le meilleur athlète du monde selon moi, Tom Brady, il est actuellement sur les terrains, il se fait plaquer et lance une balle, et il a 43 ans. Donc, tant que vous continuez à prendre soin de vous et à développer vos sens cognitifs, je pense qu'il a encore de nombreuses années devant lui et je suis presque certain que ce sera le cas ici dans l'équipe."

Wolff prévoit de discuter avec Hamilton pendant une "période calme" au cours de l'hiver pour aborder son prochain contrat, qui devrait se terminer au minimum fin 2025. À en croire les propos d'Hamilton, il n'y a aucune raison pour que ce soit son dernier renouvellement de contrat en F1 ; et le fait d'avoir 40 ans pourrait être loin lorsqu'il s'arrêtera enfin

"Je ne me fixe pas de limite, pour être honnête", a répondu Hamilton lorsqu'on lui a demandé combien de temps il comptait rester avec Mercedes, confirmant seulement qu'il avait "l'intention de conclure un accord de plusieurs années avec" son équipe. "Je ne sais vraiment, vraiment pas ce que les cinq prochaines années [vont réserver], je pense que nous essayons encore de travailler là-dessus."

"Il y a beaucoup de bonnes choses qui se mettent en place, comme le fait que je viens de lancer une société de production [de films] cette semaine. Mais je me sens bien, dans ma tête et dans mon corps. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser ensemble."

Lewis Hamilton, Mercedes