Pourquoi McLaren n'a finalement pas fait appel contre Racing Point

Racing Point a écopé d'un retrait de 15 points au championnat des constructeurs 2020 et d'une amende de 400'000 € pour l'utilisation d'écopes de frein arrière au design similaire à celles de la Mercedes W10, alors que la structure de Silverstone s'est ouvertement inspirée de la monoplace Championne du monde en titre pour concevoir sa RP20. Elle a affirmé avoir travaillé à partir de photos, tandis que Mercedes a confirmé la fourniture de données par ses soins.

Quatre écuries rivales ont manifesté leur intention de faire appel de ce verdict jugé trop laxiste, à savoir McLaren, Williams, Renault et Ferrari, dans un contexte où les équipes n'avaient que 24 heures pour déclarer cette intention mais 96 heures pour confirmer l'appel. McLaren et Williams ne l'ont pas fait, tandis que Renault et Ferrari se sont bel et bien engagés dans cette bataille juridique qui sera tranchée par la Cour d'Appel Internationale de la FIA.

Lire aussi : Renault veut que Racing Point perde un maximum de points

Or, Nikolas Tombazis, responsable monoplace à la FIA, a récemment annoncé que la réglementation 2021 allait être modifiée pour interdire la copie d'une voiture à grande échelle, d'où la satisfaction de McLaren et la non-confirmation de son appel.

"Nous avons déclaré notre intention de faire appel le week-end dernier afin de gagner du temps pour comprendre les détails, et aussi pour comprendre ce que la F1 et la FIA veulent globalement faire à ce sujet", explique Andreas Seidl, directeur d'équipe. "Le plus important pour nous était un engagement et accord clairs de la FIA et de la F1 sur leur volonté d'interdire la copie d'envergure à l'avenir."

"Nous avons eu cet accord avec l'annonce de Nikolas vendredi [07/08] à Silverstone et avec d'autres informations reçues mardi. Par conséquent, nous avons tout ce qui est important pour McLaren quant à l'existence de notre écurie à l'avenir et l'assurance que nous puissions être compétitifs à l'avenir. C'est ce que nous voulions." Des précisions supplémentaires ont été données la semaine dernière par le secrétaire général de la FIA pour le sport automobile, Peter Bayer, indiquant que le règlement allait "expressément empêcher les équipes d'utiliser la photographie ou d'autres techniques de rétro-ingénierie pour copier de grandes parties des voitures d'autres équipes".

"Maintenant, il est important que nous consacrions à nouveau notre énergie sur notre propre écurie, car nous avons encore du pain sur la planche", conclut Seidl, qui s'exprimait avant le Grand Prix d'Espagne, où McLaren a marqué neuf points. L'écurie poursuit la lutte avec Racing Point et Ferrari au championnat des constructeurs.

Related video