Les indices qu'offre la McLaren "cyberpunk" sur son développement

La livrée "Future Mode" remplace les touches de bleu clair sur la McLaren par des éléments rose fluo, et on trouve également des détails cyberpunk ailleurs sur la voiture. Bien que les images publiées par l'équipe portent essentiellement sur l'impact visuel de la livrée, elles donnent également un aperçu du développement que la MCL36 a connu et continuera de connaître à Singapour.

La différence entre la voiture montrée dans les premières images avant le début de la saison et celles préparées pour Singapour est assez frappante, mais il est évidemment important de noter que tout ce développement n'est pas venu d'un seul coup ce week-end. Comme le reste de la grille, McLaren a régulièrement réduit le déficit de performance par rapport aux leaders tout au long de la saison.

Ce que le rendu révèle surtout, c'est la poursuite du développement de sa solution pour les pontons, l'équipe ayant déjà abandonné, lors du Grand Prix de France, son design de base pour une rampe descendante plus proche de celle des Red Bull. Le visuel liés à la livrée cyperpunk et les images prises au circuit suggèrent que l'équipe s'est rapprochée de l'interprétation que Red Bull utilise depuis le début de la saison concernant l'entrée d'air.

Comparaison entre la McLaren MCL36 version "cyberpunk" et celle d'avant la saison

Il ne s'agit pas d'une copie directe de la solution Red Bull, probablement en raison de l'emplacement différent des structures d'impact latéral (SIPS) sur les deux voitures et de la disposition interne des radiateurs, des refroidisseurs et de l'électronique logés dans les pontons. La partie inférieure de l'entrée des pontons est désormais plus avancée que le bord d'attaque supérieur, imitant ainsi – en partie – le design de la RB18.

Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation visuelle que la MCL36 sera dotée de certains des autres nouveaux détails présentés dans le rendu, il est probable qu'ils feront partie de l'ensemble que l'équipe fera courir ce week-end. À cet égard, il semble également y avoir des retouches de la carrosserie autour du plastron, du plancher et de l'ailette en forme de L qui est utilisée depuis le début de la saison.