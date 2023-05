Pourquoi McLaren pense avoir perdu pied à cause de méthodes obsolètes

Malgré le passage historique aux règles à effet de sol pour 2022, la McLaren MCL36 de la saison dernière était toujours minée par la même imprévisibilité en milieu de virage que sa devancière de 2021.

Lando Norris a depuis formulé la même critique à l'égard de l'actuelle MCL60, tandis que le patron de l'équipe, Andrea Stella, a expliqué que la voiture est la moins performante dans des conditions de faible adhérence et lorsque les pilotes ne freinent ou n'accélèrent pas.

Ces lacunes ayant survécu à une importante refonte des règles, McLaren soupçonne que ses problèmes de conception découlent de ses méthodes et de l'incapacité de la soufflerie à recréer des "conditions réelles" exactes.

Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi les McLaren récentes souffraient de tels problèmes de comportement, Andrea Stella – soulignant également la traînée excessive de la voiture – a expliqué : "Je dois dire qu'il semble que le schéma n'ait pas changé."

"Je sais que nous avons déjà dit au cours de certaines conversations que c'était plus une question d'efficacité aérodynamique. C'est vrai, car si vous voyez le temps que nous perdons dans la ligne droite, nous le perdons à cause de la traînée. Globalement, si vous avez plus de charge aéro sans changer les caractéristiques, vous irez un peu plus vite."

"Mais en dépit de ces avantages liés à l'augmentation de la charge aéro et à la réduction de la traînée, il existe un schéma où, potentiellement en lien avec l'infrastructure que nous améliorons, les conditions qui, sur circuit, sont très difficiles parce que vous êtes dans une courbe, ne peuvent pas être simulées correctement en soufflerie."

Lando Norris, McLaren MCL60, arrive sur la grille.

La construction d'une nouvelle soufflerie et d'un simulateur à Woking est sur le point d'être achevée, comme prévu, en juin, et Stella a déjà déclaré qu'il pouvait entendre les tests de la soufflerie depuis son bureau. Ces dernières années, l'équipe a dû louer la soufflerie de Toyota à Cologne, ce qui impliquait de transporter les nouvelles pièces en Allemagne à l'arrière d'une camionnette.

Stella espère que la modernisation de l'infrastructure permettra à McLaren de déterminer clairement si ses méthodes ont été inappropriées pour résoudre les problèmes liés à son "ADN".

"Il est certain qu'avec la soufflerie que nous utilisons, c'est encore plus difficile qu'avec d'autres installations et cela deviendra plus facile et plus représentatif dans la soufflerie dont nous disposerons à court terme. En effet, grâce par exemple à des parois adaptatives dans la soufflerie, vous avez une meilleure représentation de ce que la voiture rencontre en piste."

"Il est donc possible que ce que vous appelez 'l'ADN' soit associé à certaines limites des méthodes que nous utilisons depuis des années et que, d'une manière ou d'une autre, elles semblent conduire, malgré un changement de réglementation, au même résultat. Nous en saurons plus dans quelques mois, une fois que nous aurons comparé ce que nous voyons dans la soufflerie [du McLaren Technology Centre] à la soufflerie que nous utilisons depuis deux ans."